Una niña de 6 años de Carolina del Sur desaparecida es encontrada muerta Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Faye Swetlik tres días después de su desaparición. Su muerte la vinculan al hallazgo del cadáver de un hombre encontrado en la búsqueda de la pequeña. ¿Qué pasó? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades de Carolina del Sur investigan la muerte de la pequeña Faye Swetlik, de 6 años de edad, que fue reportada desaparecida tres días antes de aparecer sin vida. La policía considera un homicidio su muerte. “Es con un corazón muy triste que hemos encontrado un cuerpo que el médico forense ha identificado como Faye Marie Swetlik”, comentó el director de seguridad pública de la localidad de Cayce, Byron Snellgrove, en una conferencia de prensa. “Ahora estamos tratando este caso como un homicidio. Como la comunidad ha estado trabajando duro para encontrar a Faye y traerla sana y salvo a casa, queríamos que lo supieran lo antes posible”, agregó. Durante la búsqueda de Faye, la policía encontró el cadáver de un hombre, por el que abrió una investigación separada, pero ahora considera que ambos hallazgos están relacionados, de acuerdo a People. Image zoom El hombre encontrado muerto fue identificado como Coty Scott Taylor, de 30 años, y de acuerdo a las autoridades, era vecino de la pequeña. Taylor fue encontrado muerto en su casa, pero las autoridades aún no dan a conocer la causa de su deceso, ya que esperan tener los resultados de su autopsia este sábado, agregó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque las autoridades consideran que las muertes están vinculadas, eso no quiere decir que haya un sospechoso suelto que represente una amenaza sobre la comunidad. De hecho, el agente Evan Antley indicó que no están en busca de ningún otro sospechoso, informó People. Las autoridades encontraron el cuerpo de la pequeña después de localizar pruebas importantes en la basura del domicilio de Taylor. Antley se negó a dar más detalles, pero aseguró que tenía que ver con la información en los volantes distribuidos para localizar a Faye. Advertisement

