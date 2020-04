Una mujer se contagia de coronavirus a pesar de estar en cuarentena: ¿qué pasó? Rachel Brummert fue diagnosticada positivo luego de haber estado aislada durante varias semanas en su casa. ¡Mira lo que pasó! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer en Carolina del Norte aseguró que se contagió del coronavirus a pesar de estar en cuarentena durante varias semanas en su casa. Según el New York Post, Rachel Brummert dio positivo de COVID-19 el pasado jueves luego de estar tres semanas aislada en su residencia en Charlotte. Image zoom Twitter: Rachel Brummert "Estoy absolutamente aterrorizada", dijo Brummert al canal WCNC Charlotte. “Esto es lo más enferma que he estado y lo más asustada que he estado. Por lo que escuché sobre los respiradores, son cosas aterradoras. Realmente espero poder esperar esto en casa". De acuerdo con el canal de noticias, el único contacto con el exterior que tuvo fue una salida a la farmacia tres semanas atrás y con una mujer [que no tocó], que se ofreció como voluntaria y dejó comida en la puerta de su casa. Brummert reveló que la mujer luego dio positivo al COVID-19 y afirmó al canal de noticias que apenas tuvo contacto con ella y que "ni siquiera la toqué". Sin embargo, reconoció que sí había sacado las bolsas de comida sin sus guantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brummert sufre una enfermedad de sus sistema inmunológico, por lo que siguió las precauciones de los expertos para evitar contagiarse, como evitar tener contacto con su esposo, quien se queda en otra habitación de la casa, dijo. Además, aseguró que para recibir el correo siempre usaba sus guantes y que tampoco había pedido comida para llevar. En sus redes sociales, Brummert ha mantenido una especie de diario sobre la evolución de su salud y los síntomas que ha estado experimentando, como tos, fiebre, dolor de cabeza y dificultades para respirar. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

