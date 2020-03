Una inmigrante embarazada muere al caerse del muro fronterizo en El Paso El deseo de cumplir el sueño americano se convirtió en pesadilla para una joven guatemalteca de 19 años en avanzado estado de gestación. Aquí los detalles. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En su intento por cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, una inmigrante embarazada murió al caer del muro fronterizo cerca de El Paso, Texas. De acuerdo con el diario mexicano Excélsior, la guatemalteca Mirian Stephany Girón Luna, de 19 años y con más de 7 meses de embarazo, se cayó de una altura de 19 pies el pasado sábado. Image zoom (Photo by Joe Raedle/Getty Images) Las autoridades guatemaltecas dijeron que la joven fue trasladada por la Patrulla Fronteriza a un hospital, donde se le practicó una cesárea de emergencia para intentar sin éxito salvar al pequeño. El accidente le había provocado a la madre una hemorragia cerebral, fractura pélvica, y laceraciones de hígado y riñón y tras varias cirugías murió el martes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dijo en un comunicado que los culpables de la muerte de Girón Luna fueron los traficantes de seres humanos que la “alentaron” a escalar el muro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jefa del sector El Centro de la patrulla fronteriza en El Paso, Gloria Chávez, aseguró que las autoridades estadounidenses trabajan con México “para encontrar a aquellos responsables de poner en peligro estas vidas”. Image zoom Mario Tama/Getty Images La joven viajaba en compañía de un hombre de 26 años a quien se señala como su pareja y padre de la criatura y quien está bajo custodia estadounidense, informó el New York Post. Los medios en Guatemala revelaron que Girón Luna era una trabajadora social y ganadora de un concurso de belleza que había emprendido su viaje a los Estados Unidos para ayudar económicamente a su familia. Advertisement

