Una mujer descubrió que el bebé de su mejor amiga que ayudó a nacer es hijo de... alguien muy cercano Hailey Custer se llevó no poca sorpresa el día en que descubrió que el hijo recién nacido de su mejor amiga, a quien había ayudado durante el embarazo, era de su propio esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bebé recién nacido Bebé recién nacido | Credit: Getty Images Hailey Custer, de 28 años, residente de Wickenburg, Arizona, se llevó no poca sorpresa el día en que descubrió que el hijo recién nacido de su mejor amiga, a quien había ayudado durante el embarazo y a quien estuvo cuidado en el parto, lo era también de su esposo. La joven, quien llevaba seis años con su esposo Travis Bowling, compartió la historia en TikTok y esta rápidamente se volvió viral. Según dijo, quedó completamente desconsolada cuando unos días después de que naciera el bebé se dio cuenta de un defecto congénito en el cuello que era idéntico al que tiene su marido. En declaraciones a Caters News, Custer contó que nunca sospechó que sucediera algo entre su esposo y su amiga. "Todos somos personas carismáticas, así que todos teníamos esa naturaleza de ser carismáticos unos con otros y hacer bromas. No vi nada allí '', dijo. "Era muy ingenua, así que no pensé que sería posible que alguien hiciera eso''. Desde que su amiga quedó embarazada, la ayudó acompañándola a las citas médicas, la llevó al hospital mientras estaba de parto y estuvo a su lado cuando dio a luz. "En el hospital, antes de enterarme, asumí el papel de figura paterna. Estuve allí para ella en cada paso del camino. Incluso en el hospital usé la muñequera de papá, cuando ella recibió su epidural, ella se acostó sobre mí. De hecho, le di al bebé su primer baño", contó. Bebé recién nacido Bebé recién nacido | Credit: Getty Images Cuando días después descubrió el defecto congénito en el cuello del bebé, confrontó a su pareja sobre sus sospechas y confirmó lo que se temía. También supo que Bowling la había engañado con hasta 30 mujeres durante su matrimonio. "Estoy muy familiarizada con [el defecto hereditario] porque mi hijo mayor lo tiene, es un trozo adicional de cartílago que crece en el costado de su cuello", explicó. "Estaba cambiando a su hija y me di cuenta de que tenía lo que llamamos los golpes de boliche, y varios de sus otros hijos también lo tienen, así que supe exactamente que ese bebé era de mi marido", dijo. Luego dijo que cuando descubrió que "mi amiga estaba parada a mi lado, la miré y me di cuenta. No pudo decir nada, simplemente dejó caer la cabeza y miró al suelo, y yo lo supe". "No hubo palabras que decirse, solo lo supe. Estuve un poco en estado de shock. Caminé afuera cuando me enteré por primera vez y solo recé", sostuvo. "Al principio estaba muy conmocionado, ni siquiera podía procesar lo que había sucedido, era casi como una etapa de dolor. Como si tuvieras una conmoción, enojo, y luego llegas a la conclusión de que esto es realmente la vida real, esto realmente está sucediendo", añadió. No obstante, Custer dijo que aún así decidió ayudar a su amiga con el bebé. Como Custer es una adicta a las drogas en recuperación, que dejó de tomar estupefacientes mientras quedó embarazada, quiso ayudar a su amiga que también lo es y además "no tenía dónde ir". "Seguí pensando en mis hijos, al final del día ese es su hermano de sangre y no voy a ser yo quien cause daño a ese niño", indicó. "Ahora tenemos a este niño inocente que no tuvo voz en toda esta situación, tienes a alguien que no tiene a dónde ir, que no tiene familia, no lo vamos a echar a la calle", sostuvo. "Seguí pensando en mis hijos, al final del día ese es su hermano de sangre y no voy a ser yo quien cause daño a ese niño. Entonces, terminó quedándose con nosotros". En cuanto al padre, quien también lucha contra la adicción, Custer dijo que no se ha mantenido cerca ni quería admitir que el bebé era suyo. "Hubo un par de casos en los que regresó a casa, estaba molesto y en realidad abusó físicamente de los dos", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre digo que ella también fue una víctima. Especialmente cuando estás lidiando con la adicción, harás cualquier cosa por la droga que elijas y él era el mayor traficante de drogas de donde yo soy. Así que es lo que es, lo entiendo", dijo. "No hay odio en mi corazón por ninguna de las partes. Mi exmarido y yo tenemos tres hijos juntos, así que tengo que ser copadre con él. Y al final del día, la hija de mi ahora exmejor amiga es la hermana de mis hijos. Así que no guardo ningún odio en mi corazón", afirmó.

