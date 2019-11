Una mujer de Utah afronta cargos criminales y podría ir a la cárcel por ser descubierta desnuda por sus hijastros Tilli Buchanan podría ir a la cárcel y ser obligada a registrarse como una delincuente sexual si es encontrada culpable de mostrarle los pechos a los hijos de su esposo. La acusada asegura ser víctima de discriminación. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de Utah enfrenta cargos criminales luego de que sus hijastros la descubrieran con los senos al descubierto cuando se estaba desvistiendo en su casa con su esposo, algo que las autoridades consideran un acto lascivo y ella una prueba de discriminación contra la mujer. Tilli Buchanan, de 27 años, se presentó el pasado martes en corte junto a su abogado para defenderse de los cargos con el argumento de que las leyes bajo la que ha sido imputada son inconstitucional por discriminar a la mujer, de acuerdo a medios locales. Según el diario Salt Lake Tribune, Buchanan y su esposo habían estado trabajando en el garaje de su hogar cuando decidieron sacarse la ropa para ducharse. Mientras se desvestían, los hijos de su esposo, de 13, 10 y 9 años en aquel momento, bajaron y los vieron a ambos con el torso desnudo. Como los pequeños se avergonzaron, Buchanan les explicó que los senos de una mujer no son necesariamente un órgano sexual, por lo que ver el torso desnudo de una mujer no debería ser diferente al de ver el de un hombre. "Esto no es una cosa sexual", resaltó la madrastra, según el periódico. "Debería ser exactamente lo mismo que en el caso de mi esposo. No deben sentirse avergonzados por esto". Image zoom Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune via AP Pero los fiscales no consideran que el episodio fuera inocente y tuviera un fin educativo. De acuerdo a su versión de los hechos, la acusada estaba bajo la influencia de alcohol y dijo que no se iba a cubrir el pecho hasta que su esposo mostrara sus genitales, según el diario. Esta no es la única discrepancia: las autoridades sostienen que estos hechos ocurrieron el otoño del 2016, pero los abogados defensores aseguran que ocurrió entre noviembre del 2017 y enero del 2018. En todo caso, Buchanan sostiene que no le dieron importancia a lo sucedido hasta que fue acusada el pasado febrero tras una investigación del departamento estatal de Servicios al Menor. "Estoy desolada porque en ese momento lo tomé como una lección para los niños y [luego] lo olvidamos. Ya no puedes educar a los niños", dijo al rotativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De ser encontrada culpable, Buchanan podría ser condenada a una pena de cárcel y tendría que registrarse como agresora sexual por los próximos 10 años. "Fue en la privacidad de mi hogar. Mi esposo estaba a mi lado, de la misma manera en que yo me encontraba, y no está siendo enjuiciado", se quejó a la cadena CBS. Su abogado, Randy Richards, consideró desproporcionado que en caso de un veredicto de culpabilidad, su clienta sea catalogada de delincuente sexual, igual que un violador. El juez dará a conocer su fallo dentro de dos meses. Advertisement

