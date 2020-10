Close

Una mujer de Iowa clona a su gato para no extrañarlo después de su muerte La mujer, que decidió permanecer en el anonimato, preservó tejido de su mascota para crear una copia exacta del felino que la había acompañado por años. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer de Iowa no concebía despedirse para siempre de su fiel mascota, así que al enterarse de que sus días estaban contados decidió empezar el proceso para conservarlo. Mejor dicho, una copia. La mujer de Cedar Rapids, que pidió permanecer en el anonimato, optó por clonar a su querido gato Mr. Tufts antes de que muriera por lo que pidió a una veterinaria local empezar a conservar muestras de tejido vivo para usarlas en el proceso, de acuerdo a la agencia United Press International. Según PEOPLE, el doctor Kevin Christmas, del centro veterinario Cedar Valley, tomó las muestras y las envió al centro genético para animales ViaGen Pets de Cedar Park, TX, que se encargó del proceso. “Nunca había tenido una criatura tan maravillosa”, comentó la mujer al diario The Courier News sobre su gato. “Fue más difícil perderlo a él que a ningún otro gato que he tenido”. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El centro médico mantuvo los tejidos de Mr. Tufts y empezó el proceso de clonación después de su muerte. Melain Rodríguez, directora de servicio al cliente de la clínica de mascotas, explicó a la revista que los especialistas reemplazaron el núcleo de un huevo de una gata, con una de las células congeladas de Mr. Tuft, similar a la fertilización in-vitro y el embrión fue implantado en una gata. “Cuando producimos el clon, es un gemelo idéntico. No hay ninguna modificación genética”, aseguró el presidente de la clínica Blake Russell, a la cadena local KXAN. De acuerdo al centro, el gato clonado comparte la misma apariencia, inteligencia y temperamento del felino original, y según su dueña la única diferencia física es su salud. “El [gato] original lo encontré en un sendero forestal y tenía una muy mala enfermedad respiratoria”, dijo. “[El clon] es más atlético”. La mujer, quien llamó al clon Mr. Tufts Jr., también adoptó a la madre gata que llevó a cabo el embarazo y aseguró que ambos habían recibido el mejor de los cuidados.

