Una mujer de Iowa afirmó haber atropellado a una niña de 14 años "por ser mexicana" Así mismo lo confesó esta mujer de 42 años que fue arrestada inmediatamente por la policía la localidad de Clive. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nicole Marie Poole Franklin fue arrestada por las autoridades de Clive, en Iowa, tras un intento de asesinato a una joven de 14 años a la que atropelló con su coche. Según la propia detenida, lo hizo porque la niña “era mexicana”. Así fue comunicado por el Departamento de Policía del lugar horas después tras recoger las declaraciones de la acusada. Los hechos se remontan al pasado 9 de diciembre cuando la niña iba caminando tranquilamente y de repente un coche subió a la acera, la golpeó y salió corriendo. Image zoom Atropello SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No recuerdo el impacto, solo recuerdo que el auto vino hacia mi”, expresó la joven al canal KCCI-TV, afiliada a CNN. “No hice nada, solo soy una niña caminando a un partido de baloncesto”. Según informa la policía, la detenida hizo declaraciones bastante despectivas sobre los latinos. Afortunadamente, una semana después del suceso la joven está totalmente recuperada y ya puede ir a la escuela sin problema. Se espera que Franklin comparezca en una audiencia el próximo 30 de diciembre. Mientras tanto analizan si este atropello se trata de un crimen de odio. Advertisement

Close Share options

Close View image Una mujer de Iowa afirmó haber atropellado a una niña de 14 años "por ser mexicana"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.