Una mujer de Mali logra un récord al dar a luz a ¡nueve bebés!

El nombre de Halima Cisse podría quedar plasmado en el libro de récord Guinness luego de haber dado a luz a nueve bebés. La nueva madre, de Mali, podría desbancar a la mundialmente famosa "octomom", Nadya Suleman, quien dio a luz en medio de un frenesí mediático a ocho retoños en California en el 2009. El pasado martes, el ministerio de Salud del país africano dio a conocer que Cisse, quien esperaba septillizos, sorprendentemente dio la bienvenida a cinco niñas y cuatro varones en un hospital de Marruecos, según la BBC. La mujer de 25 años fue trasladada al país norafricano bajo órdenes y ayuda de su gobierno, ya que los centros de salud en Malí no contaban con los recursos necesarios para atender un parto de esa magnitud y dificultad. Cisse había permanecido alrededor de cinco semanas en la clínica marroquí, en la que el personal de salud confirmó que daría a luz a siete hijos. Sin embargo, el día del parto, tanto la madre como los médicos quedaron sorprendidos al recibir a dos niños más de lo previsto, según la BBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparentemente, los doctores habían fallado en detectar la presencia de nonillizos durante el embarazo. Pero eso solamente aumentó la felicidad del orgulloso padre Adjudant Kader Arby, que los acogió como al resto de sus hermanos. "Estoy muy feliz. Mi esposa y los bebés están bien", dijo el papá, quien permaneció en Malí junto a su hija mayor a la cadena británica. "Dios nos regaló estos niños. Es él quien decide lo que les pasará. No estoy preocupado por ello. Cuando el Todopoderoso hace algo, él sabe por qué". Pregnant Woman Credit: Getty Images Los bebés llegaron al mundo prematuramente a través de cesárea y al cierre de edición, permanecían en incubadoras dentro de la unidad neonatal de la clínica. La madre, por su parte, estaba siendo atendida tras presentar un abundante sangrado, para el cual recibió una transfusión de sangre, según la cadena ABC. El director de la clínica, Youssef Alaoui, reveló a los medios de su país que médicos malienses lo habían contactado hace alrededor de mes y medio para presentarle el caso, pero que nadie esperaba que fueran nueve bebés, reportó la cadena. Además, comentó que por lo que él sabía, la madre no había utilizado ningún tratamiento de fertilización, según la agencia de noticias Associated Press. Por su parte, Guinness está realizando sus comprobaciones para verificar el nacimiento de los pequeños y la posibilidad de que se conviertan en el parto múltiple más grande hasta el momento. Actualmente, el récord le pertenece a la estadounidense Suleman, quien también dio a luz prematuramente a ocho saludables bebés. Por su parte, el profesor en medicina reproductiva de la universidad King's College en Londres, Yacoub Khalaf, dijo a Associated Press que hay que crear conciencia sobre este tipo de partos y monitorear los tratamientos de fertilidad, haciendo hincapié en los riesgos y costos de un parto múltiple. "[Cisse] estuvo severamente en riesgo de perder su útero o su vida", comentó el experto "[Los niños] pueden sufrir incapacidades físicas y mentales. El riesgo de parálisis cerebral es astronómicamente más alto".

