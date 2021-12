Una tiktoker muestra el resultado de un relleno de labios y la comparan con Marge Simpson La joven tiktoker Briana, de 22 años, se volvió viral luego de que compartiera un video en la red social mostrando el llamativo resultado de un relleno de labios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Briana Briana | Credit: Briana/TikTok La joven tiktoker Briana, de 22 años, se volvió viral luego de que compartiera un video en la red social luego de mostrar el llamativo resultado de un relleno de labios, por el que muchos la compararon con un personaje de The Grinch y hasta Marge Simpson. "Chicos, acabo de ponerme un relleno de labios y está tan jodidamente hinchado, ¿esto es malo?", escribió la joven de Los Ángeles junto a un video donde mostraba cómo habían quedado sus labios tras el tratamiento estético. @@brianagarabet Como se puede ver en el video, los labios estaban muy hinchados luego de ser inyectados con ácido hialurónico con el fin de agrandarlos. Con muy buen espíritu, aunque asustada, Briana pidió consejos a los seguidores, algunos de los cuales le recomendaron que acudiera a un médico. "Esto es normal, todos los que comentan claramente nunca han tenido relleno. Todos se hinchan de manera diferente, la mía era peor '', le dijo un seguidor. @@brianagarabet "Oye, comprobaría y me aseguraría de que no tenga una reacción adversa al relleno solo para estar seguro", le dijo otro. Afortunadamente, en otro de sus mensajes Briana dijo que acudió al médico y que todo estaba en orden. @@brianagarabet "Yo estoy Okay. Este es el primer día que parece algo normal", dijo. "Hablé con mi médico y me dijo que estaba bien y que no estaba teniendo una reacción alérgica ni nada por el estilo". También agradeció la preocupación y los consejos de los seguidores en medio del mal rato que había atravesado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la clínica Great City Medical explica en su página web que este tipo de hinchazón es normal cuando se realizan este tipo de procedimientos y recomiendan poner hielo en el área, beber mucha agua y comer alimentos saludables.

