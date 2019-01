Una joven presentadora opuesta a las vacunas muere de meningitis Carolina Trejos Bre Payton, una joven escritora conservadora y colaboradora del canal FOX murió el pasado viernes después de sufrir un virus repentino. La muerte de Payton, que trabajaba como editora del sitio web de The Federalist alzó una controversia en redes sociales puesto que su muerte pudo haberse evitado con una vacuna. La joven de 26 años murió tras contraer el virus H1N1 y posiblemente meningitis. Payton, que tenía su sede en Washington, viajó la misma semana de su fallecimiento a California para presentar un programa en la red de noticias One America. Bre Payton Instagram/Bre Payton Pero a la mañana siguiente, según la publicación de CaringBridge, una amiga la encontró y inconsciente y sin poder respirar. “Ella llamó inmediatamente al 911 y Bre fue llevada al hospital donde fue ingresada en la UCI, sedada y entubada, y los médicos comenzaron a elaborar un diagnóstico”, dijo el post. “Después de una tomografía computarizada y horas de pruebas, determinaron que tiene la gripe H1N1 y posiblemente meningitis”. De acuerdo con su biografía en The Federalist, Payton escribió historias sobre “temas que van desde Kanye West hasta fallos de la Corte Suprema, hasta y noticias de última hora”. Anteriormente trabajó como reportera para Watchdog.org y recibió su licenciatura en periodismo político de parte la Universidad Patrick Henry en Virginia. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

