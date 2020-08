Una joven madre muere de cáncer tras un erróneo diagnóstico de coronavirus Beth Pattison, de 27 años, fue tratada por un cuadro de neumonía antes que los médicos atribuyeron al coronavirus, hasta que se dieron cuenta de que en realidad era una nueva manifestación del cáncer que la joven ya había padecido. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre en el norte del Reino Unido murió de cáncer que los médicos tardaron en diagnosticar convencidos de que en realidad padecía de la COVID-19 Beth Pattison, de 27 años y quien había superado en dos ocasiones el cáncer de mama, acudió en marzo a una clínica de Newcastle porque tenía una tos persistente que probablemente se debía al coronavirus. En una conversación telefónica tiempo después con otro médico, se le atribuyó la situación a la misma causa, según la BBC. Finalmente, ante el agravamiento de su estado, la madre de un hijo de 5 años fue trasladada el 8 de junio a un hospital, en el que a pesar de que las pruebas salieron negativas, se insistió que el cuadro de neumonía que presentaba se debía al coronavirus. El padre de la joven, Craig Pattison, aseguró a la BBC que los doctores tardaron una semana en darse cuenta de que el motivo del estado de su su hija era que el cáncer había regresado y esta vez se había extendido a los pulmones y los ovarios. Tres semanas después de su ingreso, la joven falleció debido a un paro cardíaco en el momento en que se le intentaba inducir un coma. “Beth no fue una víctima de la COVID, fue una víctima de las circunstancias causadas por COVID”, dijo el padre. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pattison asegura que su intención a la hora de hablar del caso de su hija no es buscar responsabilidades y alabó el trabajo del personal del Servicio de Salud Nacional británico, pero espera que esta experiencia sirva como un recordatorio de que se revisen los antecedentes de los pacientes que han tenido cáncer antes de dar un diagnóstico apresurado. “Si hay algo que Beth puede dejar como su legado, es que la gente que ha recibido un diagnóstico de cáncer anteriormente, sean examinados antes de que se revisen otras causas ”, apuntó Pattison, quien dijo que su hija había superado al cáncer en el 2016 y el 2017.

