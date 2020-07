Una madre de Atlanta acusada de asesinar a su hija de tres meses al chocar a propósito su auto La pequeña Khy’undra, de tres meses, falleció a causa de las heridas sufridas cuando su madre Titayanna Phillips, de 21 años, estrelló supuestamente a propósito su auto contra el de su expareja, en el que viajaba la pequeña. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre de Atlanta, GA, fue arrestada con cargos de asesinato y asalto agravado por la muerte de su hija de tres meses cuando estrelló supuestamente a propósito su auto contra el de su expareja, en el que viajaba la pequeña. De acuerdo a las autoridades, Titayanna Phillips, de 21 años, dirigió con toda intención su auto contra el que manejaba Undra Henderson, su antigua pareja y en el que viajaba la bebé de ambos. El incidente ocurrió alrededor de las 7 p.m., hora local, la noche del lunes, mientras Henderson estaba detenido ante una señal de Stop. Phillips impactó el auto de Henderson por detrás, empujándolo hacia una intersección y provocando que se estrellara contra un poste de teléfono, según un informe preliminar de la investigación obtenido por People. Image zoom Fulton County Sheriff's Office Las autoridades creen que el choque fue intencional porque Phillips impactó la camioneta de Henderson varias veces. El padre fue inmediatamente trasladado a un hospital cercano en condición estable, mientras que la pequeña Khy’undra llegó en condición crítica. Desafortunadamente, la bebé no pudo superar la gravedad de las heridas y falleció . SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook La acusada, quien también fue trasladada al hospital en condición estable, será procesada y llevada a la cárcel una vez sea dada de alta, aseguró el departamento de Policía de Atlanta. El martes por la mañana, un poco más recuperado, Henderson compartió un mensaje en su cuenta de Facebook. “Bendecido de estar vivo, pero sin Khy’undra esta mie…a no importa”, escribió el apenado padre.

Una madre de Atlanta acusada de asesinar a su hija de tres meses al chocar a propósito su auto

