Una joven de Mississippi asesinó a su madre a quemarropa durante una discusión Labraysha Hamilton de 23 años se encuentra detenida por el asesinato de su madre y un jurado decidirá su destino. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una joven de Mississippi no pudo contener su ira y disparó a quemarropa a su mamá. De acuerdo a las autoridades, Labraysha Hamilton de 23 años, fue arrestada bajo cargos de asesinato, confirmó PEOPLE. Los investigadores del condado del área, respondieron a una balacera y encontraron a la mujer "Pearly" Hamilton, de 46 años, muerta en la escena del crimen. Familiares de la víctima aseguraron a la cadena local de FOX, que madre e hija estuvieron discutiendo antes de la balacera. "No veo porqué pasó eso", comentó un vecino a la televisora. "No veo cómo se voltearía en contra de su mamá de esta manera, especialmente con una pistola". Image zoom Panola County Sheriff's Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varias personas que conocen a la familia aseguraron que las mujeres solían discutir a menudo. De a cuerdo a reportes, las autoridades ya habían sido llamadas a la casa de la víctima anteriormente y que la noche del pasado domingo respondieron a una llamada de violencia doméstica cuando encontraron a la mamá muerta. La joven fue arrestada bajo un cargo de homicidio y fue presentada ante el juez el pasado lunes. Su caso se irá a juicio y será un jurado quien decida su sentencia. Labraysha aún no ha declarado su caso y de acuerdo a las autoridades tiene una fianza de 500 mil dólares. Los detalles de la discusión aún no se han dado a conocer. Labraysha continúa tras las rejas. Advertisement

Close Share options

Close View image Una joven de Mississippi asesinó a su madre a quemarropa durante una discusión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.