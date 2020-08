Una carroza de caballos y una familia destrozada: La triste despedida de Vanessa Guillén Las emotivas palabras que pronunció su hermana, Lupe Guillén, no dejaron a nadie indiferente y te sacarán las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de casi cuatro meses de la desaparición de la soldado Vanessa Guillén, hoy por fin se celebró su funeral en la escuela secundaria César Chávez en Houston, Texas. Asesinada por uno de sus compañeros en Fort Hood, una base del ejército de los Estados Unidos, los restos de la joven llegaron dibujando una muy triste estampa, en un ataúd verde cubierto de flores y dentro de una carroza tirada por caballos. Su hermana, Lupe Guillén, pronunció un emotivo discurso que no dejó a nadie indiferente. "Quiero agradecer a Dios y a Vanessa por darme las fuerza para estar hoy aquí. Le pido a Dios mucha fuerza para mi mamá y para nuestra familia", aseguró la hermana de la víctima entre lágrimas.⁠ "Les quiero asegurar que Vanessa está feliz, su sonrisa es como de fuera de este mundo y está en un lugar mejor, muy contenta con Dios y la Virgen", dijo."Hoy no estamos aquí para exigir justicia o por política. Estamos aquí para honrar a Vanessa Guillén por su vida hermosa, su corazón tierno y su rostro hermoso". Esas fueron las sentidas palabras de su compungida hermana, a las cuales siguió un minuto de silencio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La celebración religiosa del funeral fue abierta al público y retransmitida por Internet. El altar estaba adornado con globos verdes, blancos y amarillos, imágenes religiosas y una fotografía de la víctima. Se espera que este terrible suceso signifique un antes y un después en la manera en la que las fuerzas armadas enfrentan el acoso sexual de sus integrantes. La representante de la familia Guillén, Natalie Khawam, agradeció a la Casa Blanca por acelerar el proceso de entrega de los restos de Vanessa a sus familiares.

