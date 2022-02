Un muerto y varios heridos causa en Miami Beach un auto de lujo que atropelló varias mesas de un restaurante Varios grupos de comensales que disfrutaban de una cena al aire libre en un restaurante de Miami Beach fueron atropellados por un vehículo de lujo cuya conductora apretó por error el acelerador al ir a aparcar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Unos comensales que disfrutaban de una cena al aire libre este jueves en un popular restaurante de Miami Beach, FL, fueron atropellados por un vehículo de lujo cuya conductora apretó por error el acelerador al ir a aparcar. La policía de Miami Beach confirmó el deceso de una persona y que al menos otras seis resultaron heridas. La noche del jueves, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia que reportaba un aparatoso accidente, aparentemente causado por una mujer de edad avanzada. Al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con varias personas heridas que fueron inmediatamente trasladadas a un hospital cercano. Desafortunadamente, una de las víctimas murió en el hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miami Beach Police Miami Beach Police | Credit: Miami Beach Police/Twitter De acuerdo a información preliminar y a declaraciones de testigos, la conductora intentaba estacionarse en paralelo en la acera de un reconocido restaurante italiano que cuenta con mesas al aire libre, cuando aparentemente pisó el acelerador por error y se subió a la acera, donde se encuentran varias mesas cenando. "La mujer impactó varias mesas, lo cual resultó en el traslado de siete pacientes al hospital", declaró la policía a través de su cuenta de Twitter. "Desafortunadamente, uno de los pacientes falleció en el hospital". Entre las víctimas se encontraba un pequeño de 3 años, que resultó con varias cortaduras y moretones, según reportó la cadena local NBC6. El resto de los afectados, ni la conductora, han sido identificados. Por el momento, no se han presentado cargos en contra de la sospechosa que manejaba un lujoso automóvil Bentley. El área del accidente ha sido cerrada al público, mientras los investigadores reúnen la información necesaria sobre los hechos.

