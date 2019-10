Una adolescente que estuvo desaparecida por un año fue encontrada por su madre en un sitio porno El material pornográfico publicado en línea mostraba a Christopher Johnson, de 30 años, teniendo sexo con la adolescente. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades de Florida encontraron a una adolescente que había estado desaparecida durante casi un año después de hallar en línea fotos sexualmente explícitas y material pornográfico de ella. El diario Sun Sentinel reporta que la policía encontró cerca de 60 fotos y videos pornográficos en sitios como Pornhub, Periscope y Snapchat citando un registro de arresto. Algunos de los videos mostraban a un hombre, identificado como Christopher Johnson, de 30 años, quien fue visto con la niña desaparecida en febrero en un 7-Eleven en el condado de Broward, según el informe. Según el informe, el material pornográfico publicado en línea mostraba a Johnson teniendo sexo con la adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Una búsqueda en el apartamento de Johnson arrojó luz a registros de una clínica de abortos, según el informe. La adolescente maltratada le dijo a la policía que Johnson la había embarazado y que la había llevado a una clínica para abortar. Johson negó los cargos, pero se le ordenó una fianza de $75,000 después de ser acusado de agresión contra una víctima entre 12 y 16 años, según el informe. Advertisement

Close Share options

Close View image Una adolescente que estuvo desaparecida por un año fue encontrada por su madre en un sitio porno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.