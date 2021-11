Un recién nacido muerto por un perro callejero adoptado por su familia Un bebé de tan solo ocho días de nacido murió a causa de la agresión de un perro callejero que había sido adoptado recientemente por su familia en Carolina del Norte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Un bebé de tan solo ocho días de nacido murió por la agresión de un perro callejero que había sido adoptado recientemente por su familia en Carolina del Norte. El canal local ABC 11 informó que el suceso tuvo lugar alrededor de las 5 a.m. del miércoles cuando el perro de raza pitbull atacó al bebé en su casa. "Es uno de los eventos más trágicos que le pueden pasar a una persona… algo que no entienden o razonan sobre cómo o por qué pudo haber sucedido", dijo el jefe de policía Josh Gibson, según el canal. "En primer lugar, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y sus amigos durante este momento difícil", expresó. Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Según el diario The News & Observer, la mascota era un perro callejero que la familia había llevado recientemente a su casa para cuidarlo por un tiempo. "El perro era un perro callejero que se presentó en su casa y permitieron que el perro estuviera allí durante unos días", dijo Gibson. "No era un perro típico (de la familia). Simplemente vieron un animal necesitado y lo llevaron a su casa", añadió. El perro fue recogido por el Control de Animales del Condado de Johnston y será sacrificado, según ABC 11. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos, la policía está investigando el caso como un accidente. La familia, por su parte, ha pedido privacidad ante lo sucedido.

