Un político en México se casa con la viuda de su hijo: sus nietos ahora son también sus hijastros El exalcalde Raúl Orihuela González sorprendió a sus coterráneos al contraer matrimonio con la viuda de su hijo fallecido hace tres años. Tremenda controversia está causando un político y empresario mexicano luego de casarse con quien fuera la esposa de su fallecido hijo. El exalcalde de Tequisquiapan, en Querétaro, Raúl Orihuela González contrajo matrimonio con la joven Valeria Hassen Morales, viuda de su hijo Raúl Michel Orihuela desde hace tres años. De acuerdo a la prensa mexicana, la pareja llevó a cabo su enlace el viernes pasado en el estado de Quintana Roo, donde el recién casado tiene varias empresas. A la celebración, que aparentemente se realizó en el hotel Mayacoba de Playa del Carmen, solo asistieron amigos íntimos de la pareja, que viajó a Oriente Oriente para pasar su luna de miel. Según esas informaciones, Valeria estuvo casada varios años con el hijo de su esposo y tuvieron dos hijos, para quienes ahora su abuelo también será su padrastro. Además, algunos medios señalan que los recién casados ya tiene una hija de alrededor de un año y medio. El matrimonio ha causado mucha controversia en el pueblo de los novios. Orihuela González, quien en su vida política se ha visto envuelto en diversas polémicas, fue víctima de la delincuencia en el 2013, cuando fue herido de bala en el rostro mientras dormía por uno de los seis hombres que allanaron su casa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En esa ocasión, su ahora fallecido hijo fue el encargado de informar de lo sucedido. Tres años después, el joven falleció en un aparatoso accidente automovilístico.

