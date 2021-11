Un padre mata a su hija de 11 años de un disparo accidental cuando regresaban de una cacería Un padre de Texas disparó accidentalmente a su hija menor de edad, causándole la muerte, cuando regresaban de una jornada de caza en familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daisy Grace Lynn George Daisy Grace Lynn George | Credit: GoFundMe Un padre de Texas disparó accidentalmente a su hija menor de edad, causándole la muerte, cuando regresaban de una jornada de caza. Daisy Grace Lynn George, de 11 años y estudiante de sexto grado de Hallsville Middle School, recibió una herida letal cuando regresabanen un vehículo tras terminar de cazar con su padre, según People. El trágico suceso tuvo lugar el sábado por la noche, cerca de un coto de caza en Hallsville. El sheriff del condado de Harrison, Brandon Fletcher, declaró a la prensa que el padre le dijo a los detectives que recordaba haber cargado cuatro cartuchos en su rifle y que había gastado dos mientras cazaba con su hija. También dijo que había expulsado dos más en el vehículo, y cuando fue a bajar el martillo del rifle, el arma se disparó. "Había pensado que había limpiado el arma, pero desafortunadamente no lo había hecho", explicó Fletcher. Daisy Grace Lynn George Daisy Grace Lynn George | Credit: GoFundMe Daisy, quien recibió un impacto en el área pélvica, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde se certificó su fallecimiento. "Es muy difícil no trabajar este caso sin emoción", dijo Fletcher. "Espero que nunca veamos otra [muerte accidental] como esta". Fletcher señaló que no se espera que se presenten cargos penales contra el padre de la niña. Ahora personas cercanas a la familia han emprendido una campaña en GoFundMe con el fin de recaudar dinero para cubrir los gastos funerales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por un accidente de caza perdimos a una niña muy especial. Ella siempre fue una bromista tratando de levantar el ánimo de todos. Le encantaba sacar su corazón. A Daisy le encantaba estar rodeada de aire libre. Siempre dispuesto a una aventura grande o pequeña. Por favor ayúdenos a poner a descansar a esta niña", dijeron en la plataforma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un padre mata a su hija de 11 años de un disparo accidental cuando regresaban de una cacería

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.