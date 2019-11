Un padre de Virginia confiesa el asesinato del novio de su hija: ¿posible motivo? Su relación incestuosa Larry Paul McClure Sr admitió haber estrangulado al novio de su hija, con la que luego trató de casarse. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades de West Virginia recibieron una carta con la sorprendente confesión de un asesinato en la que el autor aseguraba que había dado ese paso para "ahorrar tiempo y dinero" a las autoridades. De acuerdo al diario Daily Telegraph, Larry Paul McClure Sr, un agresor sexual registrado, admitió haber asesinado al novio de su hija, Thomas McGuire, de 38 años, el pasado 14 de febrero en la localidad de Skygusty. A través de una carta, el hombre de 55 años aseguró que tanto él como sus hijas, Amanda Michelle y Anna Marie, participaron en el asesinato. "Solo quiero que se termine. Sin juicio. Sin gastar dinero de los contribuyentes en el juicio", dice McClure en la carta. "Me declaro culpable/sin oposición. Gracias por su tiempo en este asunto". De acuerdo a las autoridades, en la carta se detalla el crimen y deja al descubierto el rol que tuvieron sus hijas. La víctima, quien mantenía una relación con Amanda, fue estrangulada. Image zoom WEST VIRGINIA REGIONAL JAIL SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, las autoridades revelaron que el acusado y su hija Amanda tenían una relación incestuosa y que aparentemente tres semanas después del asesinato, obtuvieron una licencia de matrimonio. No obstante, el matrimonio entre padre e hija es ilegal. Hasta el momento, se desconoce si alguno de los acusados ha llegado a algún acuerdo con las autoridades. A McClure se le imputa de asesinato en primer grado. Advertisement

