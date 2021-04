Un padre de Texas muere intentando salvar a dos de sus hijos de ahogarse en la playa Josh Graham se ha convertido en un héroe para su familia tras dar su vida por la de sus dos retoños. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Josh Graham disfrutaba de la playa junto a sus hijos y esposa el pasado sábado cuando la marea arrastró a dos de sus hijos. Inmediatamente, el dedicado padre de familia fue en su auxilio e hizo todo lo posible por salvar a los pequeños. Afortunadamente, los niños pudieron ser trasladados a tierra firme, pero Graham no corrió la misma suerte y la fuerte corriente le quitó la vida. "Perdimos al amor de mi vida, mi alma gemela, el mejor padre para mi hijo y mis hijastros, un hijo y hermano amoroso, un nieto, sobrino, primo y gran amigo para tantos", escribió su viuda Angela Morel Graham, en la página de recaudación de fondos GoFundMe. "Murió como héroe salvando la vida de nuestros hijos mayores de [morir] ahogados en una marea en la playa Surfside Beach [en] Texas". La consternada esposa agradeció a quienes se internaron en las peligrosas aguas para intentar salvar a su esposo. "He experimentado pérdidas durante toda mi vida. También he experimentado el inconmensurable amor y simpatía de seres queridos y extraños que nunca antes había sido tan evidente como en el último día. Un sinnúmero de extraños zambulléndose en el océano para salvar a mi amor. Un sinnúmero orando conmigo y apoyándome cuando mis rodillas se rendían mientras veía con tanta impotencia cómo mis hijos y esposo luchaban contracorriente", escribió. "Siento como si esto le hubiese pasado a otros, como si [fuese] una película de terror, mi peor pesadilla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Josh Gragham y familia Credit: GoFundMe De acuerdo a los voluntarios que se lanzaron a ayudar, estuvieron por lo menos 20 minutos luchando contra la marea para llegar a Josh, quien se encontraba inconsciente. Finalmente lograron sacarlo del agua con una tabla de surf, reportó People. "Murió protegiendo a sus hijos, y él es el héroe en todo esto", comentó a la cadena CBS Mike Lampson, un voluntario experto en natación. "Sus hijos estaban atrapados en la corriente. Josh es el héroe….Pagó el máximo sacrificio. Dio su vida por sus hijos", agregó Rodney Sanders, otro experto en natación. A través de GoFundMe, la familia busca recaudar fondos para los gastos funerales y terapia de apoyo para los niños.

