Un padre en California asesina a sus gemelas antes de suicidarse Las autoridades aseguran que Timothy Takehara, de 41 años, apuñaló a sus hijas de 9 años la madrugada del miércoles y luego se quitó la vida. Ahora investigan el motivo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de la localidad de Placentia, CA, revelaron que Timothy Takehara, de 41 años, es el sospechoso de apuñalar a sus hijas gemelas de 9 años antes de suicidarse. La madrugada del miércoles, varios agentes respondieron a una llamada de emergencia que denunciaba un “problema desconocido con dos niñas que habían sido apuñaladas”, de acuerdo a un comunicado de prensa policial. Al llegar a la casa, los agentes encontraron a un hombre tendido en el jardín. “El sospechoso había sido reportado como el padre de las niñas”, asegura la policía en el comunicado, según People. “Cuando los agentes llegaron, localizaron a un hombre tendido en el césped del jardín al frente [de la casa]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Placentia Police Department Los policías descubrieron a las gemelas sangrando dentro de la casa y a otras dos personas, que estaban ilesas. “Las dos niñas fueron declaradas muertas dentro de la residencia y el hombre, posiblemente el padre, fue declarado muerto en la cera de enfrente”, según el comunicado Las autoridades confirmaron que por el momento no existe algún otro sospechoso, pero la investigación del caso continúa De acuerdo a People, la policía había respondido a varias llamadas de violencia doméstica en la misma casa anteriormente, pero no se explican lo que pasó realmente ese día que llevó a la muerte de tres personas. “Es extremadamente trágico para la familia”, comentó a la cadena ABC7 el sargento Bryce Angel, del departamento de Policía de Placentia. “Es una de esas cosas que odiamos que pase. Estamos intentando llegar al fondo de esto y [saber] por qué pasó”. Las pequeñas, cuyos nombres no han sido revelados, cursaban el tercer grado de primaria. Si eres víctima de violencia doméstica, llama al teléfono de emergencia nacional al 1-800-799-7233. La llamada es confidencial y gratuita.

