Close

Un padre de 7 hijos graba mensaje de despedida poco antes de morir de covid-19 Charles Charley Torres, de 35 años, perdió la batalla contra el coronavirus un mes después de ser hospitalizado en Texas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El día de San Valentín no volverá a ser el mismo para la familia de Charles Charley Torres, que el pasado 14 de febrero recibió la devastadora noticia de que el joven de 35 años había fallecido. El padre de siete hijos había ingresado a un hospital de Texas el 15 de enero debido a complicaciones de la covid-19 y jamás regresó a casa. "Entró [al hospital] y nunca salió", expresó su padre Alex Torres a la cadena local ABC 13. "Es como perder tu sombra. No importa adónde fueras, él estaba ahí apoyándote todo el tiempo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese mismo mensaje transmitió Charley en un emotivo video de despedida que grabó poco antes de morir, mientras luchaba por respirar. "Los amo con todo mi corazón. Los amo tanto. Cuiden de su madre. Los amo", fueron sus últimas palabras, de acuerdo a la grabación obtenida por el canal. Image zoom Credit: Facebook Los padres de Charley confirmaron al canal que el joven padecía de problemas de salud previos al contagio del coronavirus. De acuerdo a la cuenta de recaudación de fondos GoFundMe de su familia, Charley no solo era un padre dedicado y amoroso, sino también el único sustento de su esposa Ana Torres y sus siete hijos: Benito, Alyssa, Jeannette, Julius, Raymond, Janessa y Lizzette. "Logró muchas cosas en vida. Fue parte de muchas organizaciones", escribió la familia. "Era el tipo de hombre que te ayudaba en momentos de necesidad. Su partida ha golpeado duro a su familia". Charley era bombero voluntario, miembro de la fraternidad católica Caballeros de Colón y trabajó como especialista en asistencia en caso de desastres para FEMA. "Siempre ha sido un servidor. Ha hecho tantas cosas para la gente", dijo su madre Joanie Torres a ABC 13. "Siempre decimos que el corazón de Charley es más grande que su tamaño, simplemente es ese tipo de persona". Sus siete hijos y su familia eran lo más importante en su vida. "Llevaba a [su familia] a todos lados. Hacían todo con él", aseguró la madre. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el momento se han registrado más de 28.5 millones de casos de covid-19 en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 518,000 han resultado en muertes.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Un padre de 7 hijos graba mensaje de despedida poco antes de morir de covid-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.