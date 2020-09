Alertan del peligro del Benadryl Challenge en TikTok al que se culpa de la muerte de una joven Varios expertos advierten del peligro del Benadryl Challenge en la plataforma TikTok e instan a los padres a hablar con sus hijos sobre sus posibles mortales consecuencias. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo reto en las redes llamado Benadryl Challenge ha puesto en alerta a expertos y padres ante las posibilidades de que tenga consecuencias mortales para quienes lo intenten. El reto que se ha popularizado en la plataforma TikTok insta a ingerir una gran cantidad del antihistamínico con el fin de generar un efecto alucinatorio. “[Ingerir] Benadryl en grandes dosis puede causar convulsiones y paros cardiacos. Si se está animando a los jóvenes a tomarlo en grandes dosis a través de TikTok, esto es muy peligroso”, dijo a Forbes el doctor David Juurlink, jefe de la división de farmacología y toxicología de la Universidad de Toronto de Canadá. “Esto no es una droga con la cual la gente debería de experimentar”. El reto, que invita a ingerir por lo menos 12 pastillas de la medicina, aparentemente se cobró la vida de una adolescente de 15 años de Oklahoma, Chloe Marie Phillips, según el canal KFOR-TV4 de Oklahoma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En mayo, cuando los usuarios popularizaron el reto, por lo menos tres adolescentes terminaron en un hospital de Texas por sobredosis. “Instamos a los padres a estar atentos a estos peligrosos retos en las redes sociales, y a hablar con sus hijos sobre los riesgos de participar o alentar a otros a participar”, comentó la directora del Banner Poison and Drug Information Center, Maureen Roland, a un canal local de CBS en Arizona. Los expertos sugieren que porque se puede obtener Benadryl sin receta, ello no significa que no sea potencialmente letal. "Se encuentra en muchos botiquines, puedes obtener cientos de pastillas sin tener que hablar con un farmacéutico o ningún proveedor de salud, hay una tendencia natural de asumir que es seguro. Es bastante seguro si se toma en las dosis estándar. Pero si alguien está tomando 10, 20, 30 pastillas, se pueden enfermar gravemente", comentó Juurlink. "No subestimes el peligro de Benadryl, solo porque está disponible sin receta, no significa que no te puede mater si tomas demasiado. Hay una línea muy delgada entre estar soñoliento y tener problemas significantes del corazón y convulsiones, lo cual puede ser fatal". Image zoom Eisenhour Funeral Home TikTok aseguró a través de un comunicado que no permite ningún contenido que promueva o glorifique estos peligrosos retos, que puedan terminar causando lesiones graves. “Nos enteramos de este ‘reto’ en mayo y rápidamente removimos el poco contenido que encontramos. Hemos mantenido un ojo en este tema desde entonces y removido cualquier contenido nuevo — que ha sido un número extremadamente pequeño — para prevenir cualquier propagación en nuestra plataforma”, dijo el vocero de TikTok en el comunicado.

