Una pareja acusada de torturar hasta la muerte a su hijo de 9 años afronta la pena capital Las autoridades aseguran que el cuerpo del pequeño se rindió ante el continuado abuso que sufrió durante largo tiempo a manos de su padre y su madrastra, quienes afrontan ahora la pena de muerte. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un juez de Idaho determinó que hay suficiente evidencia para enjuiciar al padre y la madrastra del pequeño Emrik Osuna, de 9 años, quien falleció tras ser encontrado en su casa sin respirar y cubierto de moretones. Erik y Monique Osuna afrontan cargos de asesinato en primer grado. Además, el padre del pequeño ha sido acusado de infligir lesiones corporales, lesionar a un menor y manipulación de evidencia, según People. El pasado 1 de septiembre del 2020, la policía de la localidad de Meridian respondieron a una llamada de emergencia que les condujo al hogar del pequeño Emrik, a quien encontraron sin respiración y cubierto en vómito, sin poder detectarle el latido del corazón. Desafortunadamente, no pudieron revivirlo y el pequeño fue declarado muerto al llegar a un hospital local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emrik Osuna Image zoom Emrik Osuna | Credit: GoFundMe Cuatro horas antes, Erik había enviado un mensaje de texto a su esposa en el que se mostraba renuente a pedir ayuda pese al estado de salud de su hijo. "Sé que tienes miedo. Yo también", escribió el padre, según lo expresado en corte este miércoles. Durante la audiencia, las autoridades aseguraron que Emrik falleció luego de meses de tortura y abuso, que incluía maltrato físico e inanición, reportó el diario The Idaho Statesman y el canal KTVB. Como pruebas, la fiscalía mostró imágenes captadas por las cámaras de vigilancia que la pareja había instalado en el apartamento que mostraban como el pequeña había sido torturado durante dos semanas. Entre otras cosas, era obligado a sesiones de ejercicio extremas, en ocasiones hasta 20 horas al día, según la policía. Uno de los vídeos, de acuerdo a la prensa local, muestra a la madrastra tomando al pequeño del cabello antes de girarlo por el aire y arrastrarlo hasta la cocina, donde lo bofeteó repetidamente. El mismo vídeo aparentemente muestra la muestra golpeándolo en la cabeza con una cuchara, mientras el pequeño llora e intenta protegerse. Erik y Monique Osuna Image zoom Erik y Monique Osuna | Credit: ADA COUNTY SHERIFF’S OFFICE (2) También se la ve patear al pequeño y golpearlo sin parar con una sartén, mientras lo insulta llamándolo "pedazo de mie..a", según los reportes. Además, amenaza al niño con obligarlo a comerse su propio excremento. Por su parte, si bien parece mostrarse menos violento con el pequeña, en los videos se ve al padre dándole con un cinto y no se aprecia que intervenga para detener el abuso de su esposa, según KTVB. Los investigadores del caso testificaron que en ninguna de las escenas se aprecia al niño jugando durante esas dos semanas de grabaciones, sino todo lo contrario. Emrik era forzado a dormir en el piso o en un clóset y se le negaba alimento, incluso cuando el resto de la familia comía. Emrik Osuna Image zoom Emrik Osuna | Credit: GoFundMe El día del incidente, según las declaraciones, Erik dijo a la policía que su esposa había golpeado niño en dos ocasiones con una correa, antes de darle arroz y agua para comer, lo cual vomitó posteriormente. Tras permitirle darse un baño, se le obligó a permanecer parado en una sola pierna. Eventualmente le fue permitido acostarse en el suelo, reportó KTVB. Una amiga de la pareja que llegó al departamento declaró que escuchó al niño tomar su último aliento. De acuerdo a reportes, el niño se veía demacrado. En las acusaciones se detalla que el padre intentó esconder las cámaras de vigilancia por recomendación de la testigo. De ser declarados culpables, la pareja enfrentan la pena de muerte o una condena de cadena perpetua. Actualmente se encuentran bajo custodia con una fianza de $2 millones. Si usted sospecha de abuso infantil, puede llamar a la línea nacional de ayuda al (800) 422-4453.

