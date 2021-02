Close

Un niño de 10 años pierde sus extremidades a causa de la covid-19 El pequeño Dae’Shun Jamison enfrenta la batalla de su vida en un hospital de Michigan luego de que le amputaran los brazos y las piernas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales de diciembre del 2020, el pequeño Dae'Shun Jamison ingresó en el hospital infantil Helen Devos de Michigan debido a complicaciones de salud relacionadas con la COVID-19. El niños de 10 años había desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico, un padecimiento que afecta e inflama varios órganos del cuerpo, como el cerebro, el corazón y los pulmones, de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Esta dolencia, además, puede causar fiebre, dolor estomacal, vómito, diarrea, fatiga y dolor del cuello. Los doctores conectaron al pequeño a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea para oxigenarle el cuerpo y ahora está luchando por su vida tras desarrollar una rara infección derivada de la COVID-19, que ha llevado a la amputación de sus brazos y piernas. Los médicos amputaron la pierna izquierda del pequeño el pasado 15 de enero, e informaron a su familia que podrían verse forzados a amputar otras extremidades. "Dicen que no cuestiones a Dios, pero no entiendo, ¿por qué mi hijo? No me gustaría que le sucediera a ningún otro niño, pero ¿por qué a mí?", escribió dolida la madre del pequeño Brittney Autman en página GoFundMe para recaudar fondos para su tratamiento. "Él entendió que cuando se despertara, su pierna no se vería igual. Dae'Shun estalló en llanto, lo cual me afectó mucho, no puedo creer que esto le esté pasando a mi bebé". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su tratamiento, las manos del niño se deñaron por falta de flujo de sangre tras la cirugía inicial, por lo que los médicos decidieron amputar también sus brazos y su pierna derecha. Image zoom Credit: GOFUNDME El pasado 22 de febrero, el niño fue sometido a la cirugía que lo dejó sin sus extremediades. "Dae'Shun está muy afectado por las amputaciones y eso me parte el corazón", escribió su madre. "Por favor, continúen orando". Su madre señaló que el pequeño deberá adaptarse a una nueva realidad y aseguró a la estación local WGN9 que podrá utilizar prótesis. "Estoy intentando encontrar maneras de regresarlo a lo que era, lo máximo posible", comentó Autman al canal. "Esa es mi meta. Es lo que quiero para él".

