Intenta vender el carro de su novia con sus restos en el asiento trasero Las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de Pamela Paz en un estacionamiento en Nashville, Tennessee. Su novio enfrenta cargos criminales por su muerte. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Tennessee arrestaron a Robert Miquel Johnson en conexión con la muerte de su novia Pamela Paz, luego de que encontraran su cuerpo sin vida en un estacionamiento en un paso a desnivel en Nashville, reportó la cadena WKRN. La policía a cargo del caso pudo localizar a un testigo que declaró que Johnson, de 31 años, aparentemente intentó vender la camioneta de Paz, de 44, con sus restos en el asiento trasero, según People. El sospechoso fue arrestado el pasado 6 de mayo para ser cuestionado sobre lo sucedido. Durante la entrevista policial, Johnson negó las acusaciones, ofreciendo un relato inexplicable. Los detectives a cargo pudieron demostrar que su coartada era falsa, por lo que Johnson fue arrestado bajo orden de asesinato, agregó People. "[Johnson] proporcionó una coartada que se comprobó era falsa", informó el departamento metropolitano de Policía de Nashville a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Robert Miquel Johnson Credit: Nashville Police Por el momento, Johnson se encuentra detenido en una cárcel del condado Wilson debido a cargos no relacionados con la muerte de Paz, donde se le presentarán cargos criminales por homicidio. De acuerdo al reporte policial, indicó People, el cuerpo de Paz fue encontrado el pasado 2 de mayo en un estacionamiento de un paso a desnivel cerca de la calle Pennington Bend Road. La autopsia determinó que la mujer falleció a causa de golpes en el cuello o tras ser estrangulada.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Intenta vender el carro de su novia con sus restos en el asiento trasero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.