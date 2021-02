Close

Un hombre de Pittsburg se encuentra tras las rejas acusado de causar la muerte del hijo de su novia El joven Tyler Mason enfrenta cargos de homicidio por el aparente asesinato del pequeño Aiden Lombardi, de 3 años, quien murió a causa de una golpiza. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Pittsburg tienen tras las rejas a un joven acusado de asesinar al hijo de su novia, de 3 años. De acuerdo a reportes, Tyler Mason, es el responsable de la muerte del pequeño que fue encontrado sin vida tras recibir una paliza por parte del sospechoso. La policía de la ciudad reportó que junto a los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia el pasado martes y encontraron al pequeño Aiden Lombardi inconsciente, según la cadena CBS. Los agentes revelaron que Mason aseguró que el niño dejó de respirar repentinamente, pero la policía cree que el hombre golpeó al pequeño hasta causarle moretones en la cara y cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la querella criminal, Mason estaba a cargo de Aiden y aseguró que el niño había estado intranquilo durante la noche, por lo que le dio agua y leche para beber pero pronto se percató que Aiden tenía "sangre y una papa frita" cerca de su boca —por lo que pensó que se estaba ahogando, reportó PEOPLE. Image zoom Aiden Lombardi | Credit: Facebook El acusado aseguró que prosiguió a darle primeros auxilios al pequeño hasta que llegaron los paramédicos. Sin embargo, los paramédicos confirmaron a la policía que Aiden tenía el cuerpo cubierto de moretones y no tenía pulso al momento de su llegada. El niño fue llevado al hospital local UPMC Children's Hospital con fracturas craneales y falleció la tarde del miércoles a causa de sus heridas. Image zoom Tyler Mason | Credit: Allegheny County Jail El médico forense determinó que la causa de muerte fue homicidio y trauma de fuerza contundente en la cabeza. Durante la investigación, los vecinos del lugar reportaron que habían escuchado a un niño gritar de dolor en varias ocasiones durante la noche hasta que todo se volvió silencioso repentinamente en el edificio de departamentos donde se encontraba el pequeño. Image zoom Credit: Facebook La familia de Aiden, estableció una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerales. "Aiden James era un dulce niño de tres años, siempre sonriente, lleno de vida y amor", escribieron los organizadores en la página. A su vez, Mason enfrenta cargos por homicidio. Por el momento, la madre del pequeño aún no ha sido involucrada con el incidente.

