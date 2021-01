Close

Un hombre de California en prisión tras confesar el asesinato de su esposa Las autoridades también encontraron el cuerpo sin vida de la hija de 11 años del sospechoso. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de California acusan a un hombre de asesinar a su hija y su esposa en la localidad de Sunnyvale. La policía aseguró que Leonid Solomonvich Yamburg, de 51 años, confesó haber asesinado a su esposa. A través de un comunicado de prensa dado a conocer este jueves, el capitán Craig Anderson confirmó que el hombre se presentó en las dependencias policiales la tarde del miércoles y aseguró haber cometido el crimen. "[Dijo] que había matado a su esposa temprano ese día", detalló Anderson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Leonid Solomonovich Yamburg | Credit: Twitter/Sunnyvale DPS Inmediatamente después de su confesión, varios agentes acudieron a la residencia del sospechoso y lo que encontraron fue una escena de terror. "Desafortunadamente, encontraron a la esposa del sospechoso muerta dentro del garaje, así como a la hija del sospechoso muerta en uno de los baños", dijo el capitán. El sospechoso fue arrestado y de acuerdo a Anderson, se rehusó a ser interrogado tras invocar su derecho a un abogado, según People. De acuerdo a documentos públicos de la oficina del forense del condado de Santa Clara, aún se investiga la causa de muerte de Svetlana Nikitinay su hija, cuyo nombre no se ha dado a conocer. "[Esto es] una tragedia terrible", expresó Anderson. "Nuestros corazones están rotos por la familia, las víctimas y sus amistades". Según los récords digitales de la oficina del Sheriff, Yamburg permanecía bajo custodia la mañana de este viernes y así permanecerá sin derecho a fianza.

