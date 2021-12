Un hombre de California mantuvo cautiva a su novia, y la violó y torturó durante un mes Saúl Ortega, de 29 años, fue arrestado por presuntamente mantener cautiva a su novia durante un mes en su casa mientras la torturaba y violaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saul Ortega Saul Ortega | Credit: Stanislaus County Sheriff’s Department Un hombre de California fue arrestado por presuntamente mantener cautiva a su novia durante un mes en su casa mientras la torturaba y la violaba. Saúl Ortega, de 29 años, fue detenido el sábado durante una redada en su casa de Modesto, después de que su novia de 25 años lograra escapar y alertar a las autoridades. La víctima fue encontrada con heridas extensas en su cuerpo, incluidas quemaduras y hematomas, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Stanislaus. Ella le dijo a la policía que supuestamente Ortega la había tenido como rehén durante aproximadamente un mes. En realidad, la joven había huido de la casa dos días antes, pero tenía demasiado miedo de alertar de inmediato a las autoridades porque su novio había amenazado a su familia, dijo el alguacil. Las autoridades acudieron a la casa de Ortega luego de que la víctima llamara al 911. Ortega fue arrestado por cargos de secuestro, encarcelamiento falso, violación, tortura, caos, violencia doméstica, amenazas criminales y una serie de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. La mujer fue llevada a un hospital para recibir tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La oficina del alguacil dijo que tenía razones para creer que Ortega había victimizado a otras mujeres e instó a las víctimas potenciales a que se presentaran.

