Hallan que el asesino de una madre en Missouri había matado antes a dos brillantes jóvenes sudamericanos Un hombre de Missouri que mató a una madre de cinco hijos y se suicidó, solo unas semanas antes había asesinado a dos jóvenes investigadores sudamericanos, revelaron los detectives del sorprendente caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victims - Misty Brockman, Camila Behrensen and Pablo Guzman-Palma Misty Brockman, Camila Behrensen y Pablo Guzman-Palma | Credit: GOFUNDME; TOWERS INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH (2) Un hombre de Missouri que asesinó a una madre de cinco hijos y luego se suicidó, ahora ha sido implicado en la muerte semanas antes de dos jóvenes sudamericanos que trabajaban en un centro de investigación de Kansas City. Según la información difundida por el Daily Mail, Kevin Ray Moore, de 42 años, disparó y mató a Misty Brockman, de 40 años y madre de cinco hijos pequeños el pasado 16 de octubre, e inmediatamente después se suicidó. Brockman fue encontrada muerta en su automóvil junto con Moore, en un área boscosa en Northland, Missouri. Moore y Brockman, de quienes se desconoce qué relación tenían, fueron declarados muertos en la escena. La policía describió el incidente como un asesinato-suicidio. Pero dos semanas antes Moore había asesinado a la argentina Camila Behrensen, de 24 años, y al chileno Pablo Guzmán-Palma, de 25, según informó la Oficina del Fiscal del Condado de Jackson. Los cuerpos fueron encontrados en su apartamento de Kansas City, al que se había prendido fuego. Ambas víctimas trabajaban como investigadores en el Centro de Invtesigación Médica Stowers. La entidad describió a Behrensen como una "joven brillante" que llevaba dos años estudiando los cambios metabólicos de la mosca de la fruta, mientras que Palma investigaba la regeneración de la médula espinal, según el Daily Beast. La policía logró conectar el asesinato de los dos jóvenes con Moore luego de que "datos telefónicos y de computadora, videos de vigilancia, pruebas balísticas y pruebas de ADN" confirmaran que era el principal sospechoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los detectives, Moore pasó una "cantidad considerable de tiempo" en el apartamento antes de que se encontraran los cuerpos "basándose en evidencia física en la escena". Ahora esperan que el dispositivo Alexa haya capturado el audio de los crímenes que se están cometiendo. En estos momentos se ha creado un GoFundMe para ayudar a los cinco hijos de Brockman.

