Un hombre asesina a su padre en plena videoconferencia Dwight Powers, de 72 años, fue apuñalado por su hijo frente a dos decenas de personas con las que compartía una videoconferencia de Zoom. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alrededor de veinte personas que participaban en una videoconferencia a través de la aplicación Zoom se convirtieron en testigos del asesinato de un hombre en Long Island, NY, a manos de su propio hijo. De acuerdo a las autoridades del condado de Suffolk, Dwight Powers, de 72 años, se encontraba participando en la videollamada cuando repentinamente desapareció de la pantalla y se vio a una persona aparentemente cubriendo el cuerpo de la víctima. “Las sábanas eran arrancadas de la cama por un hombre que parecía estar desnudo y pelón, y tenía un tatuaje en su brazo izquierdo, y ponía las sábanas en el piso como si estuviera cubriendo algo”, comentó uno de los testigos a las autoridades. Image zoom Getty Images Al ver la escena, otro de los participantes llamó a la policía, mientras que varios compañeros buscaban la dirección de la casa de Powers. Unos 15 minutos después finalmente dieron con los datos de la víctima y pudieron guiar a las autoridades hasta su residencia, según la cadena ABC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al llegar al lugar, la policía se encontró con un hombre de 33 años, quien cerró la puerta en la cara de las autoridades para salir huyendo por la ventana. Luego de una breve pero intensa persecución, el hombre fue atrapado. El detenido resultó ser Thomas Scully-Powers, hijo de la víctima, a quien se le acusa de asesinato en segundo grado por apuñalar a su padre.

