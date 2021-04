Latino muere tras ser sujetado 5 minutos contra el suelo por la policía: ¿otro caso George Floyd? Mario González falleció en el condado de Alameda, CA, tras sufrir una “emergencia médica” luego de un altercado con la policía. Comparan lo sucedido con el caso que desató una ola de protestas el año pasado. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de un sospechoso que falleció tras un altercado con la policía en el condado de Alameda, al sur de Oakland, CA, pide explicaciones a las autoridades luego de que un video revelara que lo retuvieron sujeto contra el suelo al menos 5 minutos, durante los que perdió el conocimiento. De acuerdo al The New York Times, agentes respondieron a una llamada de emergencia el pasado 19 de abril que denunciaba la presencia de un hombre ebrio involucrado en un posible robo. Al intentar detener al sospechoso, identificado como Mario González, este se resistió y en el forcejeo consiguiente se le presentó una emergencia médica, de acuerdo a las declaraciones policiales. Los agentes en la escena iniciaron los procedimientos de emergencia para revivirlo, incluso llamaron al departamento de Bomberos. González fue trasladado a un hospital cercano donde falleció, según las autoridades. "La información preliminar indica que después de que los agentes tuvieron contacto con él, hubo un altercado al intentar poner sus manos detrás de su espalda", explicó el departamento de Policía en un comunicado. "Los agentes no utilizaron ninguna arma durante el altercado con el señor González". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras las críticas de la familia, las autoridades dieron a conocer las imágenes de las cámaras corporales de los agentes involucrados, que muestran al sospechoso de 26 años sujeto contra el suelo por alrededor de cinco minutos, durante los cuales perdió el conocimiento, informó el diario The New York Times. "Todo lo que vimos en ese vídeo fue innecesario y nada profesional", resaltó Gerardo González, hermano de la víctima, durante una conferencia de prensa. Mario Arenales Gonzalez Credit: GoFundMe La oficina del Sheriff del Condado de Alameda está investigando lo sucedido, entrevistando a los agentes y a testigos. La causa de la muerte aún no ha sido determinada. Este caso ha sido comparado el de George Floyd, quien murió luego de que un agente de la policía de Minneapolis, MN, le apretara el cuello contra el suelo con la rodilla por más de nueve minutos. El policía responsable, Derek Chauvin, fue declarado culpable de la muerte el mismo día en que González perdió la vida. "La policía asesinó a mi hermano de la misma manera en que mataron a George Floyd", declaró Gerardo. Gerardo, junto a amigos y familiares, busca recaudar fondos a través de GoFundMe para los gastos funerales y el fondo escolar del hijo del fallecido. Tres agentes involucrados en el incidente están de baja, según informó el Times.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Latino muere tras ser sujetado 5 minutos contra el suelo por la policía: ¿otro caso George Floyd?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.