Un adolescente se suicida en Maine a causa de la soledad en que lo sumió la pandemia El padre del difunto joven de 16 años confirmó que su hijo llevaba muy mal el aislamiento provocado por la COVID-19 e imploró a quienes se encuentren en la misma situación a buscar ayuda. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el corazón destrozado, un padre de Brunswick, ME, confirmó que su hijo adolescente se quitó la vida a causa de la soledad en que lo había sumido el aislamiento provocado por la pandemia. Jay Smith reveló que su hijo Spencer había estado luchando con el soledad que sentía desde que se había tenido que quedar en casa, según People. “Sabíamos que estaba molesto porque ya no podría participar en sus actividades escolares, [como] el football”, comentó Smith a la cadena NBC News. “Nunca imaginamos que fuera tan fuerte. Si hecho la mirada atrás, podemos ver cositas que debimos haber captado, pero no nos dimos cuenta de que su salud mental se estaba deteriorando tanto". Según expertos, el confinamiento ha exacerbado los problemas de salud mental de millones de estadounidenses que luchan diariamente con el estrés, la ansiedad o la depresión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook De acuerdo a su padre, Spencer se estuvo preparando todo el verano para la temporada de otoño de su deporte favorito, pero su actitud cambió cuando el equipo decidió jugar flag football, en el que se produce un menor contacto, debido a la COVID-19 “Tan pronto se enteró de que ya no sería una temporada normal de football, ahora que nos damos cuenta, notamos que dejó de entrenar”, dijo Smith a la estación de televisión local WMTW. “Dejó de monar su bicicleta al punto de que ya no quería ejercitarse más. En vez de hacer ejercicio, dormía”. Jay señaló que las calificaciones de su hijo también sufrieron con las clases virtuales y que a pesar de que asistía a la escuela un día a la semana, pidió quedarse en casa. El padre reveló su hijo escribió una carta antes de suicidarse explicando lo difícil que había sido el aislamiento y la soledad durante estos tiempos y aseguró que se sentía “encerrado” en su propia casa. “Era un niño cariñoso y divertido, pero no vimos el dolor en el que aparentemente estaba”, comentó su padre. “Hay ayuda disponible allá afuera. Esta pandemia no puede durar para siempre y si se sienten solos y deprimidos, necesitan pedir ayuda. Las cosas van a mejorar. Le pido a los padres que hablen con sus hijos”. Image zoom Credit: Facebook A través de un comunicado, el departamento Escolar de Brunswick ofreció ayuda tanto a estudiantes como al personal de sus escuelas. “Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle a nuestra comunidad que el suicidio, cuando ocurre, es un acto muy complicado”, expresó el superintendente Phil Potenziano. “No lo causa una sola cosa, pero en muchos casos, la salud mental es parte de ello y estas condiciones son tratables. Es muy importante que, si tu o tu hijo no se sienten bien, pidan ayuda”. Se ha establecido un fondo de ayuda GoFundMe para asistir financieramente a la familia Smith. Para ayuda en un momento de crisis o información sobre cómo prevenir el suicidio llame a la Línea Nacional de Prevención al 1-800-273-8255 o envíe el mensaje de texto “STRENGTH”, directamente al 741-741.

