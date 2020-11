Close

¡Este monstruo acaba de romper un récord y no imaginas cuál! El cubano Ulysses Díaz rompe Récord de Guinness, después de haber estado dos años en la cárcel, por una hazaña impensable en una pelea a puño limpio. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uly “El Monstruo” pasó dos años en la cárcel después de ser temido por su fuerza al pelear… Quién le iba a decir que algún día, gracias precisamente por sus dotes guerreras, se haría famoso, viviría de ello, llegaría a ganar premios e incluso…. ¡Romper un récord de Guinness! Esta semana Ulysses Díaz, el fortachón cubano tan temido en su día, es amado hoy por sus fans después de que lograra de un impactante golpe derrumbar a su contrincante en apenas tres segundos, algo nunca visto… ¡Increíble! Así fue el momento histórico en el que este boxeador logró su hazaña y, además, en el primer asalto: Impactante la forma en la que su contrincante comienza a desplomarse tras el golpe, mientras que a cámara lenta puede apreciarse el poder del rápido impacto, reflejado en sus ojos que se ponen en blanco antes de desmoronarse en el cuadrilátero. Así hablaba de sus comienzos el monstruo, para una entrevista publicada el pasado enero para el Nuevo Herald: “Yo era un muchacho joven. No tenía la cabeza en el lugar donde debía tenerla. Regué mi vida mucho en la calle, haciendo boberías. Pero aprendí mucho también y hoy trato de llevar todo de una manera correcta, de ser el mejor hombre posible”, afirmó. “Peleaba por orgullo. Son cosas que pasan. Todavía lo hago por orgullo, pero de una manera diferente. Orgullo como deportista, como guerrero, para mi familia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así celebró su espectacular novia luchadora, Ashasebera Dana Brooke, a su novio después de su espectacular y brevísima pelea: “¡Eres un auténtico guerrero! Tu nombre Ulysses lo dice todo… Me siento bendecida y tengo mucha suerte de ser tu pareja… Me hacer ser mejor mujer, me abriste los ojos al enseñarme que todo aquello que queremos podemos lograrlo. Has encendido mi fé, mi felicidad, mi amor… No solo eres el hombre, eres mi hombre…” presumió orgullosa.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Este monstruo acaba de romper un récord y no imaginas cuál!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.