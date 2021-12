Últimos detalles del tiroteo en escuela en Michigan. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo obtuvo el arma de fuego? Ya son cuatro las personas que han fallecido después de que un estudiante abriera fuego en una escuela secundaria en Michigan. Los más recientes detalles de esta tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son cuatro las personas que han fallecido después de que un estudiante abriera fuego en la escuela secundaria Oxford en Michigan. Las víctimas son: Tate Myre, de 16 años, Hana St. Juliana, de 14, Madisyn Baldwin, de 17 años, y Justin Shilling, de 15, reporta PEOPLE. Justin Shilling fue el último en morir, hoy miércoles, tras ser hospitalizado. Myre, un jugador de fútbol, murió en una patrulla camino al hospital por la gravedad de sus heridas. Baldwin estaba por graduarse de la escuela este año y ya había sido aceptada por varias universidades con becas. Su familia dijo que la joven era muy artística, que le gustaba dibujar, leer y escribir. Por su parte, Shilling era co-capitán del equipo de su escuela de jugar bolos. No se ha revelado más información sobre Hana St. Juliana, la otra estudiante que falleció. Michigan escuela tiroteo Credit: (JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images) También se han reportado unos siete heridos, incluyendo un maestro. Uno de los estudiantes heridos es una adolescente de 14 años y está en condición crítica tras recibir un disparo en la cabeza, informaron las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michigan escuela tiroteo Credit: (JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images) El sospechoso del tiroteo es un estudiante de la escuela, un joven de 15 años, que fue detenido. Según el oficial Mike McCabe de la oficina del alguacil del condado de Oakland, el atacante entregó el arma de fuego, una pistola semiautomática, al ser arrestado. Las autoridades no han revelado el motivo del ataque. Según reportes, el padre del atacante había comprado el arma de fuego, una pistola de 9mm, el 26 de noviembre, en una venta especial de Viernes Negro (Black Friday). La tragedia ha devastado a múltiples familias estadounidenses a solo horas del Día de Acción de Gracias.

