Las últimas palabras de Halyna Hutchins después de que Alec Baldwin le disparara Ahora han salido a la luz las últimas palabras que dijo la víctima de 42 años después de que Alec Baldwin le disparara por accidente en el set del filme Rust. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram La muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins tras recibir un disparo por accidente de Alec Baldwin en el rodaje de la película Rust sigue rodeada de interrogantes. Ahora han salido a la luz las últimas palabras que dijo la víctima de 42 años. Luego de entrevistas con 14 miembros del equipo, correos electrónicos y mensajes de texto, Los Angeles Times reveló que las últimas palabras de Hutchins fueron: "No, eso no estuvo bien. Eso no estuvo nada bien". Los entrevistados contaron al citado medio que todo sucedió cuando Baldwin se había estado preparando para una escena de tiroteo dentro de una iglesia, asegurándose de que el equipo de cámara obtuviera los ángulos indicados mientras empuñaba el revólver Colt . "Entonces, supongo que voy a sacar esto, jalarlo y decir, '¡Bang!'", dijo el actor mientras agarraba la pistola, la cual se suponía que estaba cargada con cartuchos de fogueo. Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram Pero al apretar Baldwin el gatillo, la pistola disparó una bala real que impactó a Hutchins, quien se tambaleó hacia atrás y cayó en los brazos del jefe de electricistas en el set, mientras la sangre brotaba de su pecho, según el LAT. En ese mismo momento cayó al suelo el director Joel Souza, impactado por la misma bala, quien recibió una herida leve. "¿Qué diablos fue eso? ¡Eso quema!", gritó Souza, de acuerdo con la información difundida. Por su parte, Baldwin gritó: "¿Qué diablos acaba de pasar? ¡Médico!". En ese instante, los miembros del equipo presentes en el set corrieron hacia donde estaban los heridos. Hutchins miró a los ojos a un operador de boom y pronunció sus últimas palabras. Por estos días también salió a la luz la última foto de Hutchins en el set de filmación, donde se le ve de espaldas con auriculares frente a Baldwin y rodeada de otros miembros del equipo. Hannah Guttierez-Reed Hannah Guttierez-Reed | Credit: Hannah Guttierez-Reed/Facebook Los abogados de Hannah Gutiérrez-Reed, la joven de 24 años a cargo de las armas en el set, indicaron que está "desolada y completamente fuera de sí por los eventos que han ocurrido". "La producción se volvió insegura debido a varios factores, incluida la falta de reuniones de seguridad. Esto no fue culpa de Hannah", dijeron. Por su parte, Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película, dijo que lo sucedido era culpa de la "negligencia y la falta de profesionalismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay forma de que una mujer de 24 años pueda ser una profesional de armería; no hay forma de que su amigo más o menos de la misma edad de la escuela, el vecindario, Instagram o Dios sabe de dónde, pueda ser un profesional en este campo", sostuvo. Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic Por su parte, Baldwin ha insistido en su inocencia. "Estoy cooperando completamente con la investigación policial para afrontar esta terrible tragedia que ocurrió y estoy en contacto con [el esposo de la fallecida] , ofreciendo mi apoyo a él y su familia", expresó Baldwin luego del incidente.

