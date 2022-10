Arrestan a adolescente tras encontrar el cadáver de su madre en el maletero de su auto Tyler Roenz, de 17 años, fue arrestado después de que encontraran a su madre Michelle Roenz muerta en el maletero de su auto. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Roenz fue encontrada muerta dentro del maletero del auto que iba manejando su hijo Tyler Roenz, de 17 años. El adolescente —oriundo de Humble, Texas— ha sido acusado de matar a su madre, quien fue estrangulada. La mujer de 49 años desapareció en Texas y dos días después su cadáver fue encontrado en Nevada, dentro del maletero, reporta Fox News. El adolescente fue arrestado en Nebraska el 14 de octubre a unas 850 millas de distancia de su casa tras ser perseguido por las autoridades y chocar en la zona de Aurora, reporta The New York Post. El esposo de Michelle Roenz reportó la desaparición de su esposa y de su hijo, y de su carro Mazda del 2011, informó el alguacil del condado Harris. Las autoridades encontraron sangre y lo que parecían ser dientes humanos en la casa de la familia en Texas, reportó Fox Houston. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún no se ha revelado un posible motivo del crimen. Documentos de la corte revelan que el adolescente fue acusado en marzo de intento de agresión sexual tras supuestamente atacar a una chica de 18 años en su carro y patearle la cara. Michelle Roenz Credit: Harris County Sheriff's Office/ Facebook Según las autoridades, Michelle Roenz murió tras ser estrangulada y sufrir un golpe severo, reportó KHOU Houston. Tyler Roenz Credit: Harris County Sheriff's Office/ Facebook El adolescente será extraditado a Texas. El caso sigue en desarrollo.

