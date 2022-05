¡Captado en video! Intentan secuestrar a una madre hispana. Así logró escapar de su agresor La policía en Massachussetts arrestó a Tyler Healey como sospechoso de intentar secuestrar a una madre hispana con la intención de violarla. Todo quedó captado en video. ¡Mira cómo Zayra Mendoza logró escapar de su agresor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

La policía de Burlington, Massachusetts, está aplaudiendo la valentía de una mujer hispana que logró escapar de su secuestrador. Un video que se ha vuelto viral muestra el aterrador momento en que un hombre intenta secuestrar a Zayra Mendoza —una madre de 37 años— en plena calle. El sospechoso, identificado como Tyler Healey, fue arrestado y enfrenta cargos de asalto con intención de violación, reporta ABC News. Mendoza estaba caminando por una calle en Burlington el domingo sobre las 8:20 p.m. cuando un hombre desconocido comenzó a perseguirla. Luego el video muestra como el hombre la agarra violentamente y la arrastra con él, quitándole la blusa mientras la mujer se defendía e intentaba huir. Ariel Naylor estaba manejando cuando vio el ataque en plena calle y llamó al 911. Naylor dijo que cuando ella frenó su carro el agresor soltó a Mendoza y corrió. "Dios me envió un ángel", dijo Mendoza en una entrevista con Good Morning America (ABC) en la que se reunió con Naylor, la mujer que se detuvo a ayudarla. Tyler Healey Tyler Healey | Credit: Burlington Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Healey, de 23 años, fue arrestado el martes después de que la policía divulgara el video del violento incidente. El padre del sospechoso reconoció sus zapatos en el video y lo denunció a la policía. El padre dijo las autoridades que Healey sufría problemas de salud mental y podía ser violento a veces, según informó el fiscal. Naylor dijo que Mendoza fue muy valiente y que se puso cerca de las luces en la calle para poder ser vista y rescatada. En entrevista con WCVB en Boston, Mendoza dijo "pensé que este hombre me iba a violar, que me iba a matar". La madre dijo que pensaba en su hija de 9 años mientras estaba siendo agredida por este desconocido y solo quería liberarse para regresar a su casa.

