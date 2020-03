El dinero en tiempos del coronavirus: qué hacer con tus ahorros Elaine King, experta en finanzas familiares y fundadora de Family Matters, nos da sus consejos en estos delicados momentos de crisis por COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La alarmante cifra sobre el número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo en todo el país ilustra el profundo daño económico que también está causando la crisis del coronavirus, que ha llevado a la paralización de buena parte de la economía. Más de tres millones de personas que solicitaron el desempleo la semana pasada tras la ola de cierres de negocios, restaurantes, tiendas y fábricas. En respuesta, el Congreso aprobó este viernes un histórico paquete de $2 billones en ayudas a empresas y particulares afectados por la crisis. Para evitar el pánico y tratar de afrontar la tormenta en las mejores condiciones, People en Español consultó a la gurú del dinero y experta en finanzas familiares Elaine King para hablarnos de ahorros e inversión en tiempos del coronavirus. Aquí sus valiosos consejos: Asegúrate de tener suficiente liquidez Si está considerando invertir mientras el mercado ha caído, primero entender que es más importante tener efectivo disponible. Si no tienes un fondo de emergencia, al menos seis meses de gastos, o tres meses si divides los gastos con otra persona en la casa, no inviertas tu dinero extra. Guárdalo en caso de que lo necesite para cubrir tus gastos básicos de vida, como tu hipoteca, teléfono celular, electricidad, agua, alimentos y seguro, si pierdes tus ingresos. Asegúrate de entender el consejo de inversión que recibes En estos tiempos turbulentos, escuchar a tu asesor financiero y seguir ciegamente sus consejos sobre comprar o vender sin comprender por qué te confundirá más. Siempre pide una explicación y algo de educación con datos. Para algunos, ahora es un momento maravilloso para comprar acciones. La mayoría de mis clientes que tienen independencia financiera quieren aprovechar la caída de los precios. Comprende verdaderamente tu tolerancia al riesgo Imagínate cómo la venta de un gran porcentaje de tu cartera te afectará dentro de tres años. ¿O qué tal si compras acciones con descuento?, ¿cómo te sentirás con eso en tres años? Es útil imaginar la decisión en tres años porque, al igual que la curva del virus COVID-19, con el tiempo, la volatilidad del mercado descendente se estabilizará. Te estás haciendo esta pregunta para tratar de entender lo que puedes tolerar ahora y lo que te dará más paz financiera mientras tanto. ¿Te sentirás mejor sabiendo que no perdiste nada porque no vendiste? ¿O tal vez te sentirás mejor sabiendo que vendiste algunas acciones que estaban en $300, pero que te deshiciste de ellas en $220 antes de que se derrumbara a $ 150 y pudiste seguir ganando? Tienes que pensar en las probabilidades y decidir qué se siente bien. En general, mi consejo es mantener el rumbo, pero el rumbo que tú definas. No dejes que los demás te digan qué hacer: comprende realmente lo que puedes tolerar y las posibles consecuencias de tus decisiones. Mirar al 2023 y el rayo de luz de un mundo futuro que no está en crisis te ayudará a tomar mejores decisiones. Nos queda mucho que construir e impactar en el mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ---- Elaine King es CFP®, CDFA™ fundadora & presidenta de Family and Money Matters™ y el instituto IFAYDI, es experta internacional en planificación financiera y gobierno familiar, conferencista y autora del bestseller internacional “La Familia y El Dinero Hecho Fácil”. Mándale tus comentarios @elainekingfp Advertisement

