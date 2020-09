Dos turistas británicas menores de edad denuncian que fueron violadas por un grupo de hombres en Italia Causa conmoción la denuncia de dos adolescentes británicas que reportaron haber sido violadas por un grupo de hombres en una fiesta en Italia, donde estaban de vacaciones. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos jóvenes británicas denunciaron haber sido violadas por un grupo de ocho hombres en Italia. Las chicas estaban de vacaciones en el sur de Italia y fueron a una fiesta en una casa en la provincia de Matera. Según reportó Metro UK, los hombres golpearon, patearon y violaron a las dos turistas. Image zoom Getty Images Cuatro hombres, entre las edades de 19 y 23 años, han sido arrestados en conexión con la terrible agresión, según anunció la policía el viernes durante una conferencia de prensa. The Guardian reporta que los hombres —oriundos de Pisticci— enfrentan cargos por violación y causar graves daños físicos. El fiscal Angelo Onorati ordenó el arresto de los hombres por la "brutalidad y severidad" de sus actos, argumentando que podrían agredir a otras mujeres. Image zoom Getty Images Otros cuatro hombres que aún no han sido identificados también participaron en el ataque, que tomó lugar en el jardín de una casa. Las autoridades de Matera confirmaron en un comunicado que las turistas eran menores de edad, pero no revelaron sus edades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Las jóvenes fueron ingresadas en el hospital Madonna della Grazie en Matera y reportaron la pesadilla que vivieron a las autoridades. Ambas estaban en estado de shock y tenían heridas en sus cuerpos, según reportes. El caso ha causado conmoción y sigue bajo investigación.

