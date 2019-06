Hombre que murió en República Dominicana tenía "algo verde en la boca": su familia busca respuestas El hijo de Mark Hurlbut Sr., asegura que sus padre enfermó durante unas vacaciones en Punta Cana y antes de morir tenía una espuma "verde en la boca". By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La serie de misteriosas muertes de turistas norteamericanos en República Dominicana sigue creciendo. Este fin de semana surgieron reportes de que un turista de Arizona y su mujer enfermaron gravemente mientras visitaban Punta Cana, ocasionando la muerte del hombre quien al fallecer tenía una espuma “verde en la boca”, según asegura su hijo, quien ahora exige respuestas. Mark Hurlbut Jr., contó que su padre Mark Hurlbut Sr., de 62 años, y su mamá viajaron a dicha localidad en Junio pasado. “Esto salió como de la nada”, explicó el joven al sitio AZCentral.com, en Arizona. “Ella despertó y él no lo hizo. [Mi madre] me dijo que cuando lo encontró tenía algo verde saliéndole de la boca”. Hurlbut Jr., asegura que antes de viajar su padre se encontraba bien de salud y que al comenzar a escuchar reportes sobre muertes misteriosas en hoteles de Punta Cana y La Romana comenzó a alarmarse. “Sabiendo entonces lo que sé ahora, yo habría peleado con uñas y dientes para pedir que mandaran sus restos de vuelta para acá y pedir una autopsia”, lamenta. Al momento del fallecimiento las autoridades dominicanas determinaron que la muerte de Hurlbut Sr. se debió a un paro cardíaco y problemas respiratorios, pero la familia insiste que el hombre estaba bien antes de viajar. “Esto no era algo que ninguno de nosotros esperaba que ocurriese”, explicó Hurlbut Jr. a CBS News. Esta semana el hijo de Lesley Cox, una radióloga residente en Nueva York, reveló que su madre murió repentinamente mientras vacacionaba en Punta Cana: Image zoom Facebook/ Leyla Cox Esta se convertiría en una de por lo menos 11 muertes de turistas de Estados Unidos que ocurren en dicha nación desde el verano del 2018. A las muertes también se le suman los reportes de una mujer que asegura haber sido golpeada salvajemente en un resort de Punta Cana y a la crisis de salud que vivieron esta semana 47 personas enfermaron gravemente durante su estancia en el Hotel Riu Palace Macao donde presenciaban un concierto de Jimmy Bufftett. Según fuentes en 2018 cerca de 2.3 millones de turistas norteamericanos visitaron la República Dominicana, ello significa el 50 por ciento del turismo que llega a la nación anualmente. Ante los crecientes reportes de anomalías el Departamento de Estado ha tomado cartas en el asunto y ya investiga la muerte de por lo menos seis turistas fallecidos ahí. “Esto es muy extraño”, ha dicho por su parte Reynold A. Panettieri Jr. a People. El médico especialista en toxicología está afiliado a la Universidad de Rutgers y al hablar sobre las muertes asegura: “La gente sana no se muere así nada más…algo anda definitivamente mal”. Advertisement EDIT POST

