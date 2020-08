Un ex alto cargo de Seguridad Nacional dice que Trump quería vender a Puerto Rico por "sucio" Miles Taylor, ex jefe de gabinete del departamento de Seguridad Nacional bajo la actual administración, aseguró en una entrevista que el presidente quería deshacerse de la isla para "cambiarla por Groenlandia". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miles Taylor, un ex alto funcionario que trabajó en los primeros años de la administración del presidente Donald Trump, aseguró en una entrevista que el mandatario quiso "vender" a Puerto Rico o intercambiarla por Groenlandia por considerar que el territorio estadounidense es "sucio" y sus ciudadanos "pobres". El ex jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, puesto que abandonó hace 14 meses, contó a la cadena MSNBC las razones por las que renunció a su cargo y señaló que lo indignó de manera particular lo que dijo el president de Puerto Rico tras el paso del huracán María que desoló la isla en 2017. “No solo nos dijo si podíamos comprar Groenlandia, sino si podíamos vender Puerto Rico o cambiarla por Groenlandia porque, en sus palabras, Puerto Rico era ‘sucio’ y la gente era ‘pobre’. Estos son estadounidenses, nosotros no hablamos de ciudadanos estadounidenses de esta forma”, aseguró Taylor de la supuesta conversación con Trump que tuvo lugar en agosto de 2018 antes de un viaje del alto funcionario a la isla. "¿Consideró usted que quizá se trataba de una broma?", le preguntaron a Taylor, quien ha mostrado su apoyo al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. "Yo no lo tomé como un chiste y en múltiples ocasiones el presidente mostró interés en comprar Groenlandia… El presidente expresó una profunda animosidad hacia la gente de Puerto Rico tras bastidores”, agregó enfático. Trump recibió numerosas críticas por su respuesta al desastre natural que sufrió la isla a consecuencia del devastador paso de María. En unas imágenes profusamente circuladas de su visita, se le vio arrojando toallas de papel a los damnificados, lo que fue interpretado como una falta de respeto. El presidente también se quejó entonces del costo de la ayuda federal a la isla. "Me sabe mal decirlo Puerto Rico, pero nos han descuadrado el presupuesto”, comentó. En un anuncio político en redes del grupo Votantes Republicanos contra Trump, Taylor asegura que lo que vio dentro de la administración fue aterrador. Además, acusa a Trump de querer usar el departamento de Seguridad Nacional para sus "intereses políticos", de no estar interesado en las amenazas que afronta el país y de pedir a FEMA que dejara de ayudar a California a combatir los daños de los fuegos forestales porque era un estado demócrata. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El director interino de departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolfe, respondió a las declaraciones de Tyler, quien tras abandonar la administración fue contratado por Google. "A poco más de 70 días de las elecciones presidenciales, ha elegido dar un giro para gozar de 5 minutos de fama. Es una jugada que el público puede distinguir inmediatamente", aseguró. El mismo Trump calificó en un tuit a Taylor de un "empleado descontento" al que no conocía y del que nunca había escuchado. En respuesta, el aludido colgó en la misma red una foto junto al presidente en el despacho oval de la Casa Blanca.

