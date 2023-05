Jurado halla a Trump culpable de abuso sexual y difamación en un caso civil Un jurado en el tribunal federal de Nueva York dio la razón a la periodista Elizabeth Jean Carroll, quien en una demanda acusó al expresidente Donald Trump de haberla violado en una tienda de lujo de Manhattan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donald Trump Credit: Photo by Robert Perry/Getty Images Tras una deliberación de casi tres horas, un jurado en la corte federal de Manhattan, Nueva York, falló este martes de forma unánime en favor de la periodista Elizabeth Jean Carroll, quien en una demanda civil acusó al expresidente Donald Trump de haberla abusado sexualmente hace más de 25 años. El jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres también responsabilizó al magnate de difamar a Carroll cuando publicó una declaración en su sitio web Truth Social, en el que calificaba el caso de "una completa estafa", "un engaño" y "una mentira". Según la agencia de noticias Reuters, el jurado consideró que Trump había difamado a la periodista de 76 años y perjudicado su credibilidad profesional al tildarla de mentirosa, luego de que lo acusó de haberla violado en un vestidor de la lujosa tienda de departamentos Bergdorf Goodman de Nueva York en 1995 o 1996. Además, le otorgó a Carroll una compensación de unos $5 millones. E. Jean Carroll Credit: Photo by Stephanie Keith/Getty Images Poco después de que concluyera el juicio, Trump volvió a rechazar las acusaciones en un mensaje su red social. "No tengo ni idea de quién es esa mujer. Este veredicto es una vergüenza, una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos", aseguró el exmandatario. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En la demanda se asegura que tras una charla entre bromas, Trump agarró a Carroll, la puso contra la pared mientras la sujetaba con el hombre y la violó. La periodista hizo públicas por primera vez las alegaciones en 2019. Trump inmediatamente negó los hechos al asegurar que no la conocía de nada y que, además, no era su "tipo" de mujer. El New York Times reportó que durante los argumentos finales del lunes en el juicio civil, uno de los abogados de la demandante se centró en que Trump no testificó en el caso, ni se presentó en la sala del tribunal. Pero el abogado de Trump, Joseph Tacopina, sostuvo que no había motivo para que su cliente compareciera ante el tribunal porque la acusación era una completa invención. Carroll sí subió al estrado de los testigos para contar su versión de los hechos. "Estoy aquí porque Donald Trump me violó", dijo la demandante, según los medios presentes ese día en la sala. A su testimonio se sumó el de dos de las mujeres que también alegan haber sido abusadas sexualmente por el expresidente.

