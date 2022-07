Niño de 7 años desaparecido en Texas es encontrado muerto en una lavadora en su casa Apenas dos horas después de que sus padres reportaran su desaparición a las autoridades, el pequeño Troy Khoeler fue hallado sin vida en este aparato del garaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de 7 años fue encontrado sin vida apenas dos horas después de que sus padres le reportaran como desaparecido a las autoridades. Este jueves, alrededor de las 5:20 de la madrugada, los padres de Troy Khoeler informaron de la desaparición del pequeño, según informó el teniente Roberth Minchew del la Oficinal del Sheriff del Condado de Harrys en rueda de prensa. Los oficiales acudieron a la casa para hacer un interrogatorio a los padres y de su conversación consideraron oportuno iniciar la búsqueda por la casa. A las 7:20 de la mañana, justo dos horas después, encontraron al pequeño muerto en una lavadora que tenían en el garaje. Con la unidad de homicidios en el lugar de los hechos, ambos padres fueron separados y detenidos como medida inicial. Troy, según indican las autoridades, era un niño adoptado y la investigación actual incluye saber cómo y cuándo se dio este hecho. La razón por la que decidieron buscar en la casa según Minchew fue un procedimiento standard al que añadió algunos datos más. "Era muy temprano en la mañana, no había indicio de que se habían abierto puertas o ventanas. Después de buscar por el vecindario, no encontraron al pequeño, así que el paso más lógico, creo, era buscar en la casa", informó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la posibilidad de si fue un asesinato o un accidente, adelantó que no estaba del todo claro si el pequeño llegó hasta la lavadora solo y aseguró que "no podía comentar" al respecto. Hasta el momento, no han habido arrestos. Por ahora, las autoridades esperan los resultados médicos finales que determinarán la causa de la muerte de Troy. Lo que sí confirmaron es que estaba vestido cuando fue hallado sin vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niño de 7 años desaparecido en Texas es encontrado muerto en una lavadora en su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.