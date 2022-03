Maestra fue hospitalizada y tuvo que someterse a cirugía tras ser atacada por estudiante de 5 años Trisha Meadows, una maestra de educación especial, perdió la conciencia y tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras ser atacada por un estudiante de cinco años en una escuela en Florida. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una maestra de educación especial en Florida tuvo que ser hospitalizada tras ser atacada por un estudiante de cinco años, reporta PEOPLE. La policía de Pembroke Pines fue llamada a la escuela elemental Pines Lakes en Miami después de que un estudiante supuestamente atacara la profesora Trisha Meadows. La mujer lleva 13 años trabajando con estudiantes de educación especial. "Decir que esto es inaceptable no es lo suficientemente fuerte", dijo Anna Fusco, presidenta de la unión de maestros de Broward a PEOPLE. "Nadie debe tener que regresar a casa con su familia con un ojo mirado, una nariz rota y la cabeza fracturada. No nos entrenan para entrar en combate con los estudiantes ni para protegernos cuando nos lanzan una silla o un librero". Fusco añadió que esta no es la primera vez que esto ocurre. "Esto ha pasado antes", lamentó. Este niño en particular ya había agredido a la maestra y a otros estudiantes. Según un reporte policial obtenido por PEOPLE, el incidente ocurrió cuando dos estudiantes, de 4 y 5 años de edad, comenzaron a tirar cosas en el salón de clases y a virar las sillas. Otros educadores separaron a los niños y Meadows se llevó al niño de 5 años a otro salón para que se calmara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pines Lakes Elementary School Pines Lakes Elementary School | Credit: Toma de video/WPLG LOCAL 10 Minutos, más tarde, la maestra pidió ayuda. Fusco reveló al canal WSVN que el estudiante le había saltado encima a la maestra y ella se había caído y se había golpeado la cabeza, además de sufrir otras heridas en su cuerpo, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía. La maestra fue encontrada por un oficial de la policía tirada en el piso, sentada contra la pared, en estado de confusión. El oficial revela que la maestra llegó a perder la conciencia y fue llevada de emergencia al hospital. Sus heridas eran tan severas que tuvo que ser intubada, reportó el canal Fox 13 Tampa Bay. La maestra ya salió del hospital, y hasta el momento no se han realizado arrestos y el menor de edad no enfrentará cargos criminales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maestra fue hospitalizada y tuvo que someterse a cirugía tras ser atacada por estudiante de 5 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.