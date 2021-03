¿Quién es Robert Aaron Long? Lo que se sabe del triple tiroteo que dejó 8 muertos en Atlanta Las víctimas mortales fueron en su mayoría mujeres de origen asiático y hay un hispano herido. ¿Fue un crimen de odio? Esto es lo que dicen las autoridades. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Robert Aaron Long es el nombre del sospechoso de haber asesinado a 8 personas en un triple tiroteo que tuvo lugar este martes en diferentes salones spa de Atlanta, GA. Según el The New York Times, Long tiene 21 años y fue arrestado alrededor de las 8:00 p.m., hora del este, a unas 150 millas al sur de Atlanta después de una persecución que se desató cuando dieron a conocer su foto tomada de una cámara de seguridad de unos de los salones de masajes. Fueron sus padres tras ver la imagen quienes llamaron a las autoridades para identificarlo, según la policía. El primer tiroteo tuvo lugar en el salón de masajes asiáticos Young en Acworth, a unas 30 millas al norte de Atlanta, alrededor de las 5:00p.m. Una hora más tarde ocurrieron los otros dos tiroteos, en Piedmont Road, frente a los locales Gold Spa y el Aromatherapy Spa. Robert Aaron Long mugshot massage parlor shootings, Atlanta, Georgia, USA - 17 Mar 2021 Image zoom Credit: Crisp County Sheriff's Office/Shutterstock Seis de los ocho fallecidos son mujeres de origen asiático. En el primer tiroteo murieron cuatro personas y un hombre hispano de 30 años resultó herido. En el segundo, perdieron la vida tres mujeres y el tercero sumó una víctima mortal más al triste saldo. En una conferencia de prensa este miércoles, el portavoz del sheriff del condado de Cherokee, Jay Baker, dijo que Long fue detenido "sin incidentes" y que al ser arrestado comentó que había tenido "un mal día". Las autoridades indicaron que el sospechoso aseguró ser un "adicto al sexo" cuya intención era eliminar lo que él consideraba "tentaciones". Sus amistades lo describen como un chico "superbuenos" y "supercristiano" que era un miembro activo de una iglesia Baptista en Milton, GA, según la agencia Associated Press y el diario Washington Post. Sobre la posibilidad de que se tratase de un crimen de odio, el jefe de policía de Atlanta, Rodney Bryant, aclaró que era demasiado pronto para determinarlo. "No hemos llegado ahí todavía", dijo en conferencia de prensa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, reveló que Long tenía planes de trasladarse a Florida y agradeció a los agentes del orden por su eficiente trabajo al arrestarlo. "Esto podría haber sido significativamente peor. Es muy probable que hubiera habido más víctimas". De acuerdo a Associated Press, las autoridades señalaron que su objetivo en el vecino estado era "algún tipo de la industria pornográfica". Tiroteo en Georgia Image zoom Credit: Photo by Megan Varner/Getty Images) Sobre el arma usada en los tiroteos, Long adquirió un arma el mismo martes en una armería de la localidad de Holly Springs, según el diario Atlanta Journal-Constitution. La policía le incautó una pistola de 9mm. Hasta el momento se han dado a conocer los nombres de cuatro de las víctimas: Delaina Ashley Yaun, de 33 años; Paul Andre Michels, de 54 años; Xiaojie Yan, de 49 años; y Daoyou Feng, de 44 años. El hombre herido fue identificado como Elcías Hernández Ortíz, reportó Univision.

