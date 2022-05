Madre le disparó a sus dos hijos pequeños mientras dormían. La mujer se sentía desesperada por esta razón Trinh Nguyen, una madre en Pennsylvania que estaba apunto de ser desalojada de su casa, fue acusada de dispararle a sus dos hijos mientras dormían y luego huir en su minivan a una iglesia. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre en Pennsylvania fue acusada de dispararle a sus dos hijos pequeños mientras dormían. Trinh Nguyen presuntamente le disparó a sus hijos: JT Tini, de 13 años, y Nelson Tini, de 9, reporta PEOPLE. La madre, de 38 años, se había divorciado del padre de los niños y estaba a punto de ser desalojada de su hogar por no poder pagar el alquiler. Según récords de la corte, un familiar del exesposo de Nguyen —quien es propietaria de la casa donde vivía la mujer con sus hijos— estaba a punto de desalojarla, reportan Courier Times y CBS News Philly. Tras dispararle a los niños en la cabeza, la madre apuntó con el revolver a Gianni Melchiondo, de 22 años, quien es su vecino en el dúplex donde vivían y también es familia de su exesposo, pero el arma no disparó. La madre luego huyó en un minivan. La policía la localizó, la arrestó y ahora enfrenta cargos de intento de asesinato, que podrían escalar a homicidio. Los médicos no esperan que los niños sobrevivan, y están conectados a máquinas de soporte vital para poder donar sus órganos. El caso sigue bajo investigación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trinh Nguyen Trinh Nguyen | Credit: Bucks County District Attorney's Office Nguyen y el padre de los niños, Edward Tini, se habían divorciado recientemente. La mujer le debía a la hermana de su exesposo $11,000 en renta y había recibido una carta pidiendo que saliera de la vivienda. Las autoridades recibieron una llamada sobre una sospechosa con un arma de fuego. Gianni Melchiondo le dijo a las autoridades que Nguyen le había dado una caja con fotos para que se las diera al exesposo de la mujer. Luego él notó que ella le estaba apuntando con una pistola. Apretó el gatillo dos veces, pero no se disparó el arma, asegura Melchiondo, quien logró quitarle el revolver. Al entrar a la casa, las autoridades encontraron a los niños con disparos en la cabeza y fueron llevados de emergencia al hospital. La policía encontró a la madre dentro de una iglesia y fue arrestada.

