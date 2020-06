Victoria de los DREAMers: el Tribunal Supremo impide a Trump acabar con DACA La decisión no anula por completo la posibilidad de que la administración actual intente nuevamente deshacerse de DACA, pero por ahora los DREAMers están a salvo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este jueves con 5 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal Supremo de la nación decidió mantener en pie el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Dicho programa protege de la deportación a más de 650,000 jóvenes que aún no tienen la ciudadanía, en lo que se considera un revés para el presidente Donald Trump. El máximo organismo de justicia determinó que Trump no siguió los mecanismos establecidos por la ley al interrumpir en el 2017 el programa DACA. Dicho mandato fue creado en el 2012 por el expresidente Barack Obama y permitió que los jóvenes que llegaron al país siendo menores de edad no solo pudieran permanecer en el país, sino que consiguieran licencias de conducir y acceso a educación avanzada, entre muchas otras posibilidades. El juez John Roberts fue quien emitió el voto crucial para decidir la suerte de la que pendían estos miles de jovencitos. “La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa”, escribió Roberts, quien también es el presidente del Tribunal Supremo. Su decisión causó sorpresa pues se conoce que sus fallos son de tendencia conservadora. Roberts se sumó así a los cuatro jueces progresistas de la corte que han conseguido hoy esta victoria para los jóvenes inmigrantes de este país y que son: Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan y la juez nacida en el Bronx de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor. Lógicamente, el presidente Trump se ha sacado la espinita y por medio de Twitter preguntó: "¿Les da la impresión de que yo no le gusto al Tribunal Supremo?". Por su parte, el presidente Barack Obama reaccionó celebrando el fallo y dijo: "Hace ocho años nosotros protegimos de la deportación a gente joven que fueron criados como parte de nuestra familia estadounidense. Hoy me siento feliz por ellos, por sus familiaes y por todos nosotros. Podemos parecer distintos y venir de todos lados, pero lo que nos hace estadounidenses son nuestros valores e ideas compartidos…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallo no se detuvo en puntos tales como el valor de la legalidad de DACA, sino que se enfocó en rechazar “el procedimiento” que el gobierno de Trump quiso utilizar para derribar el programa, lo cual presupone que la puerta queda abierta aún a un contraataque del presidente. Pero por el momento los DREAMers están a salvo. "El Tribunal aún no ha resuelto la cuestión de la anulación del DACA", exclamó por su parte el juez Samuel Alito, quien junto con Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh ejerció su voto en contra del programa. "En lugar de ello, le dice al Departamento de Seguridad Nacional que hay que volver a intentar de nuevo". Puedes tener acceso a la decisión del Tribunal Supremo en su integridad entrando a este link: https://www.cnn.com/2020/06/18/politics/daca-supreme-court-opinion/index.html

