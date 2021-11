Triángulo amoroso termina en tragedia. Una mujer fue asesinada después de fiesta de Halloween Una estudiante universitaria de 19 años fue asesinada a tiros después de una fiesta de Halloween en California. Tres jóvenes hispanos enfrentan cargos por el crimen. ¿Qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los restos de Leilani Beauchamp fueron encontrados el 31 de octubre en el condado de Monterrey, reporta PEOPLE. Tres jóvenes hispanos enfrentan cargos en conexión con este crimen. Leilani, una estudiante universitaria de 19 años, fue asesinada a tiros después de una fiesta de Halloween en California. Jessica Quintanilla, de 21 años, enfrenta cargos de asesinato. Su hermano, Marco Quintanilla, de 27, enfrenta cargos por ser cómplice de asesinato y por violar su libertad condicional tras ser convicto de intento de asesinato anteriormente. Los hermanos tendrán que presentarse en la corte el 4 de noviembre, reporta CBS13. El aviador Juan Parra-Peralta, de 20 años, fue arrestado bajo sospecha de ser cómplice de asesinato y fue dejado en libertad tras pagar una fianza de $25,000, informa CBS13. Las autoridades creen que Jessica Quintanilla le disparó a Beauchap en la casa de Parra-Peralta, matando a la joven. "Parece que puede tratarse de un triángulo amoroso, pero está siendo investigado", dijo el fiscal de distrito Paul Sequeira, reporta KCRA. Una compañera de cuarto que no estaba en la casa durante el tiroteo, dijo a KCRA que Jessica Quintanilla estaba en una relación amorosa con Parra-Peralta. Leilani Beauchamp Leilani Beauchamp | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beauchamp fue vista por última vez saliendo de una fiesta de Halloween en Sacramento con Parra-Peralta y otro aviador en la madrugada del 30 de octubre, reporta KCRA. La abuela de la víctima, Monica Beauchamp, le dijo a CBS13 que su nieta conocía a Parra-Peralta y había estado anteriormente en la casa del aviador. "Ella no se fue de una fiesta con gente que ella no conocía", dijo su abuela. Leilani fue reportada como desaparecida en la tarde del 30 de octubre y sus restos fueron encontrados el 31 de octubre en el condado de Monterrey. "Ella no merecía que su vida terminara así", dijo su abuela a CBS13. Si tiene información sobre este caso por favor llame al departamento de policía Fairfield al (707) 428-7600.

